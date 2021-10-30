ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Радуцкий допустил, что 31 октября на избирательные участки будут пропускать по COVID-сертификатам, в ЦИК опровергли

Радуцкий объяснил, что имел ввиду общественные места, которыми избирательные участки не являются
Радуцкий объяснил, что имел ввиду общественные места, которыми избирательные участки не являются
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий вечером 29 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" допустил, что 31 октября на избирательные участки в Харькове будут пропускать по COVID-сертификатам.

"По закону должны проверять. Либо COVID-паспорта, либо ПЦР-тесты или тесты на антиген", – сказал он. 

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии 30 октября опровергла слова нардепа. 

"Сегодня в некоторых средствах массовой информации распространяются отдельные сведения о том, что в день голосования 31 октября на избирательных участках у избирателей будут проверять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест или тест на антиген. Центральная избирательная комиссия отмечает, что никаким нормативно-правовым актом проверка указанных документов не предусмотрена. Чтобы проголосовать, у избирателя должен быть паспорт гражданина Украины", – заявили в ЦИК и призвали избирателей придерживаться карантинных ограничений. 

Координатор гражданской сети "Опоры" Ольга Айвазовская заявила ZN.UA, что проверка COVID-сертификатов на участках может повлиять на явку избирателей. 

"По состоянию на данный момент такая инициатива приведет к срыву избирательного процесса и явке ниже 5%, особенно учитывая факт, что выборы проходят преимущественно в сельской местности, а не в крупных городах, кроме Харькова", – сказала она. 

В комментарии "Опоре" Радуцкий объяснил, что, говоря о проверке сертификатов в день выборов, имел ввиду только общественные места. 

"Избирательные участки не являются общественными местами. Я сказал это об общественных местах, я комментировал постановление правительства №1236, но Избирательный кодекс выше постановления правительства. Выборы никто срывать не будет, потребуют только маску и социальную дистанцию", – пояснил он. 

Контекст:

31 октября пройдут внеочередные выборы мэра Харькова в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. Избиратели будут голосовать на 605 участках города, 55 из участков будут действовать в медучреждениях.

В качестве кандидатов на должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек, трое из них отказались баллотироваться.

Также на 31 октября ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях. Депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: выборы, Ольга Айвазовская, Опора, вакцинация, Михаил Радуцкий, голосование, проверки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ани Лорак в бикини похвасталась стройной фигурой
Ани Лорак в бикини похвасталась стройной фигурой
"На Шерон Стоун похожа", "Чувственная и сексуальная". Тина Кароль поделилась стильными образами из нового клипа
"На Шерон Стоун похожа", "Чувственная и сексуальная". Тина Кароль поделилась стильными образами из нового клипа
"Пошло", "Sexy woman". Лобода в прозрачном платье станцевала на пляже
"Пошло", "Sexy woman". Лобода в прозрачном платье станцевала на пляже
"Поправилась на 35 кг за беременность". Блогер Юлия Леус рассказала, как худела после родов
"Поправилась на 35 кг за беременность". Блогер Юлия Леус рассказала, как худела после родов
  "Переборщила", "Ужас". Тринчер в образе монахини появилась в клипе блогера Машуковского
  "Переборщила", "Ужас". Тринчер в образе монахини появилась в клипе блогера Машуковского
"Сколько литров детской крови ты себе влила?", "Не узнаю ее больше". Мадонна обескуражила фанатов фотосессией в образе Монро
"Сколько литров детской крови ты себе влила?", "Не узнаю ее больше". Мадонна обескуражила фанатов фотосессией в образе Монро
"Костюм страуса?", "Бабушкины пледики". В сети обсуждают оригинальный образ Никитюк
"Костюм страуса?", "Бабушкины пледики". В сети обсуждают оригинальный образ Никитюк
"Без шпагата не узнать", "Одежда как с помойки". Волочкова заинтриговала фанатов фото в самолете
"Без шпагата не узнать", "Одежда – как с помойки". Волочкова заинтриговала фанатов фото в самолете
"Купальник на два размера больше", "Трусы слетают". Jerry Heil поделилась фото с отдыха в Египте
"Купальник на два размера больше", "Трусы слетают". Jerry Heil поделилась фото с отдыха в Египте
"Мужские черты преобладают, женственности нет вообще". Алла Костромичева засветила соски в майке
"Мужские черты преобладают, женственности нет вообще". Алла Костромичева засветила соски в майке
"Наконец-то выгуляла сисечки". Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики
"Наконец-то выгуляла сисечки". Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики
"Стоп, бабушка", "Задница пенсионерки". 63-летняя Мадонна показала пятую точку в прозрачных колготках
"Стоп, бабушка", "Задница пенсионерки". 63-летняя Мадонна показала пятую точку в прозрачных колготках
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS