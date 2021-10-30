Радуцкий допустил, что 31 октября на избирательные участки будут пропускать по COVID-сертификатам, в ЦИК опровергли

"По закону должны проверять. Либо COVID-паспорта, либо ПЦР-тесты или тесты на антиген", – сказал он.

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии 30 октября опровергла слова нардепа.

"Сегодня в некоторых средствах массовой информации распространяются отдельные сведения о том, что в день голосования 31 октября на избирательных участках у избирателей будут проверять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест или тест на антиген. Центральная избирательная комиссия отмечает, что никаким нормативно-правовым актом проверка указанных документов не предусмотрена. Чтобы проголосовать, у избирателя должен быть паспорт гражданина Украины", – заявили в ЦИК и призвали избирателей придерживаться карантинных ограничений.

Координатор гражданской сети "Опоры" Ольга Айвазовская заявила ZN.UA, что проверка COVID-сертификатов на участках может повлиять на явку избирателей.

"По состоянию на данный момент такая инициатива приведет к срыву избирательного процесса и явке ниже 5%, особенно учитывая факт, что выборы проходят преимущественно в сельской местности, а не в крупных городах, кроме Харькова", – сказала она.

В комментарии "Опоре" Радуцкий объяснил, что, говоря о проверке сертификатов в день выборов, имел ввиду только общественные места.

"Избирательные участки не являются общественными местами. Я сказал это об общественных местах, я комментировал постановление правительства №1236, но Избирательный кодекс выше постановления правительства. Выборы никто срывать не будет, потребуют только маску и социальную дистанцию", – пояснил он.