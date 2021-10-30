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Харьковская полиция открыла восемь уголовных производств из-за нарушений в ходе избирательной кампании

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В последний день октября в Харькове будут выбирать мэра
В последний день октября в Харькове будут выбирать мэра
Фото: wikipedia.org

С начала кампании по внеочередным выборам городского головы Харькова в полицию поступило 60 заявлений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщила 30 октября пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о восьми уголовных производствах: одно открыто по факту нарушения избирательного законодательства, семь связаны с избирательным процессом", – говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские составили один протокол об административных правонарушениях, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Контекст:

31 октября пройдут внеочередные выборы мэра Харькова в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. Избиратели будут голосовать на 605 участках города, 55 из участков будут действовать в медучреждениях.

В качестве кандидатов на должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек, трое из них отказались баллотироваться.

Как пишет KHARKIV Today, в список 10 кандидатов вошли: Виктор Величков (самовыдвиженец, 64 года, пенсионер), Михаил Добкин (самовыдвиженец, 51 год, бывший народный депутат Украины), Дмитрий Маринин (самовыдвиженец, 54 года, аспирант), Алина Мустафаева (самовыдвиженец, 28 лет, директор ООО "Экокар"), Константин Немичев (самовыдвиженец, 25 лет, глава областной организации "Нацкорпус"), Владимир Плетнев (Партия Шария, 60 лет, предприниматель), Сергей Ряполов (самовыдвиженец, 30 лет, безработный), Александр Скорик (партия "Европейская солидарность", 46 лет, директор МК "Мясной"), Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков", 54 года, секретарь Харьковского горсовета), Денис Ярославский (самовыдвиженец, 39 лет, юрист).

Теги: Харьков, выборы, полиция, горсовет, уголовное производство, Нацполиция, нарушение, мэр
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