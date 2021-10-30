Харьковская полиция открыла восемь уголовных производств из-за нарушений в ходе избирательной кампании

В последний день октября в Харькове будут выбирать мэра Фото: wikipedia.org

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о восьми уголовных производствах: одно открыто по факту нарушения избирательного законодательства, семь связаны с избирательным процессом", – говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские составили один протокол об административных правонарушениях, связанных с нарушением избирательного законодательства.