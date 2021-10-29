ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ЦИК назначил довыборы в Раду в округе умершего нардепа Полякова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЦИК назначил довыборы на 27 марта следующего года
ЦИК назначил довыборы на 27 марта следующего года
Фото: EPA

Центральная избирательная комиссия назначила выборы на округе умершего народного депутата Антона Полякова в Черниговской области. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ЦИК.

Промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе №206 назначены на 27 марта 2022 года. Избирательный процесс начнется за 60 дней до дня выборов, 26 января.

Кроме того, в это воскресенье, 31 октября, в Украине пройдут промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область), а также выборы мэра Харькова.

В ЦИК напомнили, что на избирательный участок нужно взять паспорт, маску, антисептик и личную ручку и соблюдать дистанцию.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но склонялись правоохранители к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. Во время осмотра тела нардепа нашли наличные деньги и два катетера с веществом бурого цвета

Позднее в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты обнаружили в организме погибшего алкоголь и метадон, а также димедрол. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником нардепа из группы "За майбутнє" Анны Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.

В полиции сообщали, что Поляков жил со Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД. 

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан "снаружи абсолютно в здоровом состоянии", заявлял Енин.

Теги: Верховная Рада, выборы, ЦИК, народные депутаты, Черниговская область, Антон Поляков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наконец-то выгуляла сисечки". Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики
"Наконец-то выгуляла сисечки". Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики
"Стоп, бабушка", "Задница пенсионерки". 63-летняя Мадонна показала пятую точку в прозрачных колготках
"Стоп, бабушка", "Задница пенсионерки". 63-летняя Мадонна показала пятую точку в прозрачных колготках
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании
Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании G
"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию
"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию
  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
  Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской
  Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию
Фитнес-блогер снялась на фоне гроба с мертвым отцом и выложила снимки в сеть
Фитнес-блогер снялась на фоне гроба с мертвым отцом и выложила снимки в сеть
"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео
"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео
Экс-участник "Танцев со звездами" Горуна заявил, что начал готовиться к чемпионату мира по карате
Экс-участник "Танцев со звездами" Горуна заявил, что начал готовиться к чемпионату мира по карате
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS