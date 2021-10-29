ЦИК назначил довыборы в Раду в округе умершего нардепа Полякова

Промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе №206 назначены на 27 марта 2022 года. Избирательный процесс начнется за 60 дней до дня выборов, 26 января.

Кроме того, в это воскресенье, 31 октября, в Украине пройдут промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область), а также выборы мэра Харькова.

В ЦИК напомнили, что на избирательный участок нужно взять паспорт, маску, антисептик и личную ручку и соблюдать дистанцию.