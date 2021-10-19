В парламенте намерены инициировать психиатрический осмотр кандидатов в нардепы и госслужащие

Батенко: Прошло 10 дней со смерти Полякова, мы до сих пор не получили внятного ответа от правоохранителей об обстоятельствах его смерти Фото: Політична партія "ЗА МАЙБУТНЄ" / Facebook

"С грустью должны констатировать, что в этом сессионном зале посеяна атмосфера ненависти со стороны некоторых представителей монобольшинства, речь идет про главу комитета по вопросам соцполитики", – сказал он, имея в виду высказывания нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой.

Он выразил надежду, что фракция монобольшинства сделает выводы, и "человек, которые сеет человеконенавистнические выводы в своей работе", будет отстранен не только от нескольких заседаний парламента, но и от руководства комитетом.

Он подчеркнул необходимость "неотложно предусмотреть обязательство всех кандидатов на выборные должности... проходить психиатрический анализ, психосмотр".

Батенко также подчеркнул, что группа и семья внефракционного нардепа Антона Полякова слышит много инсинуаций на тему его гибели.

"10 дней прошло со смерти нашего коллеги – и вашего коллеги – господина Антона Полякова. До сих пор мы не получили внятного ответа от правоохранительных органов относительно всех обстоятельств его смерти", – сказал он, обращаясь к депутатам.

Нардеп призвал МВД, прокуратуру и другие правоохранительные органы провести быстрое непредвзятое расследование.

После информации о смерти Полякова Третьякова в чате фракции "Слуга народа" написала, что стало "одним врагом меньше". Нардепы после этого начали покидать чат.

Позже нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал еще один скриншот сообщения Третьяковой: "И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "слугами народа".

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что с отстранением Третьяковой от пленарных заседаний на пять дней могут возникнуть сложности, так как все, что говорит депутат вне зала парламента и комитетов, не является формальным поводом для таких действий.

Глава фракции Давид Арахамия поддерживает отстранение Третьяковой на пять пленарных дней, но считает, что нет оснований увольнять ее с поста главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.