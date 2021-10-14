Правоохранители допросили Скороход по делу о смерти Полякова – Енин

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Безусловно, мы допросили и сожительницу народного депутата, которая живет с ним, по ее словам, с весны этого года. На прямые вопросы о наличии тех или иных подозрений о возможной насильственной смерти депутата она ответила довольно категорично: "Нет", – сказал он.

Енин не упоминал имени сожительницы, но в полиции сообщали, что Поляков сожительствовал с нардепом из группы "За майбутнє" Анной Скороход и накануне смерти поссорился с ней. Скороход 8 октября потеряла сознание в здании комитетов Верховной Рады и была госпитализирована. "Украинская правда" писала со ссылкой на очевидцев, что Скороход была в состоянии шока, "пыталась дозвониться до умершего Полякова и кричала, что беременна".

Она приезжала на похороны нардепа в Чернигов.

Поляков и Скороход избрались в Раду по мажоритарным округам от партии "Слуга народа", но их обоих исключили из фракции в ноябре 2019 года – первый замглавы фракции Александр Корниенко заявлял в интервью НВ, что Скороход якобы предлагала деньги коллегам, а Поляков не голосовал за важные для фракции законопроекты.

Нардепы намеревались создать свою депутатскую группу, но летом 2020 года сперва Поляков, а позднее и Скороход вошли в группу "За майбутнє". В июне этого года журналисты "ТаблоID" видели их отдыхающими вместе во Львове.

Скороход замужем за уроженцем Узбекистана, бывшим российским банкиром, а ныне собственником строительного бизнеса в Украине Алексеем Алякиным, писала "Украинская правда". В феврале прошлого года у Скороход родился сын Алексей. В декларации за 2020 год, поданной в марте 2021-го, она упоминала мужа и сына. У Полякова осталось две дочери от жены Галины, свою семью он также упоминал в декларации, поданной в марте 2021 года.