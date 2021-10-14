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Правоохранители допросили Скороход по делу о смерти Полякова – Енин

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По словам Енина (на фото), Скороход отвергла версию о возможной насильственной смерти Полякова
По словам Енина (на фото), Скороход отвергла версию о возможной насильственной смерти Полякова
Фото: МВС України / Facebook

Правоохранители допросили сожительницу нардепа от группы "За майбутнє" Антона Полякова в рамках расследования смерти парламентария.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. 

"Безусловно, мы допросили и сожительницу народного депутата, которая живет с ним, по ее словам, с весны этого года. На прямые вопросы о наличии тех или иных подозрений о возможной насильственной смерти депутата она ответила довольно категорично: "Нет", – сказал он. 

Енин не упоминал имени сожительницы, но в полиции сообщали, что Поляков сожительствовал с нардепом из группы "За майбутнє" Анной Скороход и накануне смерти поссорился с ней. Скороход 8 октября потеряла сознание в здании комитетов Верховной Рады и была госпитализирована. "Украинская правда" писала со ссылкой на очевидцев, что Скороход была в состоянии шока, "пыталась дозвониться до умершего Полякова и кричала, что беременна".

Она приезжала на похороны нардепа в Чернигов. 

Поляков и Скороход избрались в Раду по мажоритарным округам от партии "Слуга народа", но их обоих исключили из фракции в ноябре 2019 года – первый замглавы фракции Александр Корниенко заявлял в интервью НВ, что Скороход якобы предлагала деньги коллегам, а Поляков не голосовал за важные для фракции законопроекты.

Нардепы намеревались создать свою депутатскую группу, но летом 2020 года сперва Поляков, а позднее и Скороход вошли в группу "За майбутнє". В июне этого года журналисты "ТаблоID" видели их отдыхающими вместе во Львове.

Скороход замужем за уроженцем Узбекистана, бывшим российским банкиром, а ныне собственником строительного бизнеса в Украине Алексеем Алякиным, писала "Украинская правда". В феврале прошлого года у Скороход родился сын Алексей. В декларации за 2020 год, поданной в марте 2021-го, она упоминала мужа и сына. У Полякова осталось две дочери от жены Галины, свою семью он также упоминал в декларации, поданной в марте 2021 года.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но склонялись правоохранители к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. Во время осмотра тела нардепа нашли наличные деньги и два катетера с веществом бурого цвета, полиция еще не выяснила, что это за вещество. 

10 октября в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию о наличии в организме погибшего алкоголя и метадона. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД. 

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан "снаружи абсолютно в здоровом состоянии", заявил Енин. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Антон Поляков, Анна Скороход
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