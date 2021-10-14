Смерть Полякова. В МВД сообщили, что среди личных вещей нардепа нашли два катетера с веществом бурого цвета

Он подтвердил, что следствие установило наличие метадона в крови нардепа.

"Каким образом в организм народного депутата попал метадон, как раз и выясняет следствие. Хочу подчеркнуть, что при осмотре тела уже покойного на тот момент народного депутата в его личных вещах обнаружили наличные в сумме около 10 тыс. грн и $800, а также два образца катетеров с веществом бурого цвета. Что это за вещество, мы также исследуем", – рассказал Енин.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но склонялись правоохранители к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

10 октября в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию о наличии в организме погибшего алкоголя и метадона. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником нардепа из группы "За майбутнє" Анны Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали. В полиции сообщали, что Поляков и Скороход сожительствовали и накануне смерти нардепа поссорились.