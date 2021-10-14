Обнародованы записи камер наблюдения, сделанные в ночь смерти нардепа Полякова

Видео каналу предоставили в Министерстве внутренних дел. Замглавы МВД Евгений Енин, который был в студии канала, рассказал, что на видео зафиксировано, как полицейские, останавливая автомобиль с Поляковым, работали со включенными боди-камерами.

"Все эти материалы в дальнейшем приобщены к материалам уголовного производства. Мы видим, как полицейские осуществляют первые реанимационные мероприятия. В дальнейшем к этим реанимационным мероприятиям присоединилась "скорая". Мы видим дефибриллятор", – рассказал Енин.

На тот момент ни полиция, ни медики не знали, что речь идет о жизни именно народного депутата, добавил замглавы МВД.

"Все это приобщено к материалам уголовного производства. В дальнейшем мы опросили водителя, отследили в обратном направлении движение автомобиля, кто куда садился, кто кого где сопровождал. Так мы вышли на ресторан, так мы вышли на дополнительных свидетелей", – сообщил он.

Енин добавил, что у правоохранителей также есть записи с видеокамер из ресторана, где в тот вечер был Поляков.

"По нашей информации, покойный позвонил гражданину Д., с которым находился в дружеских отношениях, предложив встретиться. Они встретились в ресторане, совместно провели там около трех часов. Они совместно употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт. В дальнейшем те же видеозаписи подтверждают, что народный депутат – внешне абсолютно в здоровом состоянии – покинул этот ресторан и в дальнейшем с этим гражданином Д. сел в его машину, и около двух часов они ездили по Киеву. Позже гражданин Д. вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной. Потом, вероятно, они завершили свой разговор и господин Поляков пересел в другую машину – в машину таксиста. Безусловно, мы отмотали все видеокамеры, опросили свидетелей этих событий", – сказал Енин.

Видео из ресторана, а также кадры, на которых показано, как реанимировали Полякова, опубликовал в Facebook паблик "Киев Оперативный".



