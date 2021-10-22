Регламентный комитет рекомендовал Раде отстранить Третьякову за высказывания о смерти Полякова от участия в пяти заседаниях

Об этом сообщил в Telegram замглавы регламентного комитета, нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов.
По его словам, комитет рекомендовал парламенту лишить Третьякову права принимать участие в пяти пленарных заседаниях за ее высказывания о смерти нардепа группы "За майбутнє" Антона Полякова.
Фролов отметил, что 10 членов комитета, включая всех представителей фракции "Слуга народа", поддержали это решение, один воздержался.
Решение, отстранять ли Третьякову, парламент будет принимать на следующей пленарной неделе (2–5 ноября).
Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.
После появления информации о смерти Полякова Третьякова в чате фракции "Слуга народа" написала, что стало "одним врагом меньше". Нардепы после этого начали покидать чат. Позже нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал еще один скриншот сообщения Третьяковой: "И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "слугами народа".
Все фракции парламента подписали письмо в регламентный комитет Верховной Рады с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях. Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились с призывом к председателю Рады и руководителю регламентного комитета отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сообщает "Интерфакс-Украина".
Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что с отстранением Третьяковой от пленарных заседаний на пять дней могут возникнуть сложности, так как все, что говорит депутат вне зала парламента и комитетов, не является формальным поводом для таких действий. Арахамия поддерживает отстранение Третьяковой на пять пленарных дней, но считает, что нет оснований увольнять ее с поста главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
20 октября Третьякова заявила журналистам, что не считает свои слова о Полякове неэтичными. "Меня упрекают в том, что я ненавижу людей. Это не так. [...] Я не радовалась [смерти нардепа]", – добавила она.