Регламентный комитет рекомендовал Раде отстранить Третьякову за высказывания о смерти Полякова от участия в пяти заседаниях

Третьякова не считает, что ее слова о погибшем Полякове были неэтичными Фото: Alexandr Senko / Facebook

Об этом сообщил в Telegram замглавы регламентного комитета, нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов.

По его словам, комитет рекомендовал парламенту лишить Третьякову права принимать участие в пяти пленарных заседаниях за ее высказывания о смерти нардепа группы "За майбутнє" Антона Полякова.

Фролов отметил, что 10 членов комитета, включая всех представителей фракции "Слуга народа", поддержали это решение, один воздержался.

Решение, отстранять ли Третьякову, парламент будет принимать на следующей пленарной неделе (2–5 ноября).