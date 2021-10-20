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"Очень интересная тема". Третьякова рассказала, что у нее есть законопроект об эвтаназии

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Третьякова: У меня есть законопроект, который я не вношу. Он касается эвтаназии
Третьякова: У меня есть законопроект, который я не вношу. Он касается эвтаназии
Фото: sluga-narodu.com

Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова 20 октября в кулуарах Верховной Рады рассказала, что написала законопроект об эвтаназии.

Запись ее общения с журналистами на канале YouTube обнародовало здание LB.ua

Третьякова комментировала свои слова про смерть депутата от группы "За майбутнє" Антона Полякова, написанные в партийном чате. Нардеп заявила, что не считает это сообщение неэтичным

"Отношения человека и смерти – это тоже очень интересная тема. У меня есть законопроект, который я не вношу. Он касается эвтаназии. Это очень чувствительная тема, гуманитарная, которую Европа обсуждает, а мы почему-то нет", – сказала она. 

По словам Третьяковой, в Верховной Раде этим вопросом также занимается нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько. 

"Каждый человек, который в мире живет, он сталкивается со смертью близких или неблизких. И как человек должен реагировать на это – ну, по-разному. Я не хочу, например, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни", – добавила Третьякова. 

Контекст:

На сегодняшний день эвтаназия узаконена в Бельгии, Нидерландах, Колумбии, Канаде, Люксембурге и Испании. В Швейцарии и в некоторых штатах США такие процедуры допускаются, но не разрешены на законодательном уровне.

В Украине эвтаназия не предусмотрена законодательством. В декабре 2019 года законопроект о ее разрешении обещал внести внефракционный нардеп Гео Лерос

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: эвтаназия, Галина Третьякова
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