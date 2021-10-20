"Очень интересная тема". Третьякова рассказала, что у нее есть законопроект об эвтаназии

Третьякова: У меня есть законопроект, который я не вношу. Он касается эвтаназии Фото: sluga-narodu.com

Запись ее общения с журналистами на канале YouTube обнародовало здание LB.ua.

Третьякова комментировала свои слова про смерть депутата от группы "За майбутнє" Антона Полякова, написанные в партийном чате. Нардеп заявила, что не считает это сообщение неэтичным.

"Отношения человека и смерти – это тоже очень интересная тема. У меня есть законопроект, который я не вношу. Он касается эвтаназии. Это очень чувствительная тема, гуманитарная, которую Европа обсуждает, а мы почему-то нет", – сказала она.

По словам Третьяковой, в Верховной Раде этим вопросом также занимается нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Каждый человек, который в мире живет, он сталкивается со смертью близких или неблизких. И как человек должен реагировать на это – ну, по-разному. Я не хочу, например, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни", – добавила Третьякова.