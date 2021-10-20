Третьякова не считает, что ее слова о погибшем Полякове были неэтичны. Хочет "поговорить о морали и этике" с журналистами

Третьякова: Меня упрекают в том, что я ненавижу людей. Это не так Фото: sluga-narodu.com

Запись ее общения с представителями СМИ в кулуарах Рады обнародовало издание LB.ua.

Третьякова отметила, что вопрос ее отстранения "решают зал и фракция".

"Я останусь в Украине, буду работать, независимо от должностей. Здесь нет такого глагола, как "хочу". Здесь есть глагол "нужно". Поэтому если фракция считает, что я должна быть на этом месте, я буду. Если фракция считает, что не должна – буду делать свою работу и вносить законопроекты, независимо от должностей", – сказала нардеп.

Журналисты спросили, не хочет ли она по собственному желанию покинуть эту должность.

"Должен рассматривать [вопрос увольнения] регламентный комитет. А я имею возможность себя защитить, в том числе и на этом комитете", – ответила Третьякова.

Представители СМИ уточнили, жалеет ли нардеп о словах, написанных про смерть депутата от группы "За майбутнє" Антона Полякова.

"Я бы хотела с кем-то из вас сесть и поговорить вообще о морали и этике, в том числе в парламентских отношениях. Я утром встречалась с представителем американской демократии, с политиком – это не конгрессмен, но он на политической должности. И мы эту тему затрагивали. И мне кажется, что нам не хватает разговора о том, что такое мораль и этика и каким образом, когда мы говорим, сожалеет или нет народный депутат о каких-то своих высказываниях... Наверное, это касается того, как его мораль соответствует высказываниям – или тем высказываниям, которые берутся из контекста, а потом, если эти высказывания вообще добыты из личной переписки или переписки во фракции, как нужно относиться к доказательствам и этим словам и что [означает] у нас мораль и этика в личных отношениях, в политических и что [такое] мораль и этика в отношениях, в том числе с журналистами", – ответила она.

По мнению Третьяковой, сожаление – "относительная категория".

"Я подумаю над этим", – сказала нардеп. Она настаивает, что по регламенту нардепа могут отстранить от заседаний в случае, если оскорбления прозвучали во время выступления в зале.

"Мы не отстраняем народных депутатов, которые тут в дверях людей "скотиняками" называли. Это ведь тоже оскорбление. Мы не отстраняем народных депутатов, которые здесь используют глаголы, что кто-то в зале "тявкает и визжит". Посмотрите на стенограммы – какие оскорбления", – возмутилась нардеп.

На замечание, что Поляков, в отличие от остальных нардепов, в чей адрес могли прозвучать оскорбления, не сможет ответить на них, Третьякова сказала, что это "отношения человека со смертью" и "тоже очень интересная тема".

"Я не считаю, что в них [словах о смерти Полякова] были неэтичные вещи. Меня упрекают в том, что я ненавижу людей. Это не так. [...] Я не радовалась [смерти нардепа]", – добавила она.

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