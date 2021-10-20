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Третьякова не считает, что ее слова о погибшем Полякове были неэтичны. Хочет "поговорить о морали и этике" с журналистами

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Третьякова: Меня упрекают в том, что я ненавижу людей. Это не так
Третьякова: Меня упрекают в том, что я ненавижу людей. Это не так
Фото: sluga-narodu.com

Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова 20 октября уклончиво ответила на вопрос, будет ли она покидать должность главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и делам ветеранов.

Запись ее общения с представителями СМИ в кулуарах Рады обнародовало издание LB.ua.

Третьякова отметила, что вопрос ее отстранения "решают зал и фракция".

"Я останусь в Украине, буду работать, независимо от должностей. Здесь нет такого глагола, как "хочу". Здесь есть глагол "нужно". Поэтому если фракция считает, что я должна быть на этом месте, я буду. Если фракция считает, что не должна – буду делать свою работу и вносить законопроекты, независимо от должностей", – сказала нардеп. 

Журналисты спросили, не хочет ли она по собственному желанию покинуть эту должность. 

"Должен рассматривать [вопрос увольнения] регламентный комитет. А я имею возможность себя защитить, в том числе и на этом комитете", – ответила Третьякова. 

Представители СМИ уточнили, жалеет ли нардеп о словах, написанных про смерть депутата от группы "За майбутнє" Антона Полякова. 

"Я бы хотела с кем-то из вас сесть и поговорить вообще о морали и этике, в том числе в парламентских отношениях. Я утром встречалась с представителем американской демократии, с политиком – это не конгрессмен, но он на политической должности. И мы эту тему затрагивали. И мне кажется, что нам не хватает разговора о том, что такое мораль и этика и каким образом, когда мы говорим, сожалеет или нет народный депутат о каких-то своих высказываниях... Наверное, это касается того, как его мораль соответствует высказываниям – или тем высказываниям, которые берутся из контекста, а потом, если эти высказывания вообще добыты из личной переписки или переписки во фракции, как нужно относиться к доказательствам и этим словам и что [означает] у нас мораль и этика в личных отношениях, в политических и что [такое] мораль и этика в отношениях, в том числе с журналистами", – ответила она. 

По мнению Третьяковой, сожаление – "относительная категория". 

"Я подумаю над этим", – сказала нардеп. Она настаивает, что по регламенту нардепа могут отстранить от заседаний в случае, если оскорбления прозвучали во время выступления в зале. 

"Мы не отстраняем народных депутатов, которые тут в дверях людей "скотиняками" называли. Это ведь тоже оскорбление. Мы не отстраняем народных депутатов, которые здесь используют глаголы, что кто-то в зале "тявкает и визжит". Посмотрите на стенограммы – какие оскорбления", – возмутилась нардеп. 

На замечание, что Поляков, в отличие от остальных нардепов, в чей адрес могли прозвучать оскорбления, не сможет ответить на них, Третьякова сказала, что это "отношения человека со смертью" и "тоже очень интересная тема". 

"Я не считаю, что в них [словах о смерти Полякова] были неэтичные вещи. Меня упрекают в том, что я ненавижу людей. Это не так. [...] Я не радовалась [смерти нардепа]", – добавила она. 

ВИДЕО
Видео: LBTV / YouTube
Контекст:

После появления информации о смерти Полякова Третьякова в чате фракции "Слуга народа" написала, что стало "одним врагом меньше". Нардепы после этого начали покидать чат. Позже нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал еще один скриншот сообщения Третьяковой: "И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "слугами народа".

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что с отстранением Третьяковой от пленарных заседаний на пять дней могут возникнуть сложности, так как все, что говорит депутат вне зала парламента и комитетов, не является формальным поводом для таких действий. Глава фракции Давид Арахамия поддерживает отстранение Третьяковой на пять пленарных дней, но считает, что нет оснований увольнять ее с поста главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но склонялись правоохранители к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. Во время осмотра тела нардепа нашли наличные деньги и два катетера с веществом бурого цвета, полиция еще не выяснила, что это за вещество. 

10 октября в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию о наличии в организме погибшего алкоголя и метадона. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником нардепа от группы "За майбутнє" Анны Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.

В полиции сообщали, что Поляков сожительствовал со Скороход и накануне смерти поссорился с ней. Скороход 8 октября потеряла сознание в здании комитетов Верховной Рады и была госпитализирована. 11 октября она приезжала на похороны нардепа в Чернигов. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД. 

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан "снаружи абсолютно в здоровом состоянии", заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Галина Третьякова, Антон Поляков, нардеп
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