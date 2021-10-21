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ПОЛИТИКА

"Вам не стыдно, что она глава комитета?" Рабинович и Арахамия поссорились в эфире ток-шоу из-за Третьяковой

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После смерти нардепа Полякова Третьякова в чате фракции "Слуга народа" написала, что стало "одним врагом меньше"
После смерти нардепа Полякова Третьякова в чате фракции "Слуга народа" написала, что стало "одним врагом меньше"
Фото: sluga-narodu.com

Нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поскандалили в эфире телевизионного шоу, которое вышло в эфир 20 октября на телеканале "Украина 24".

Рабинович упрекнул Арахамию в том, что "Слуга народа" не наказала нардепа, главу комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и делам ветеранов Галину Третьякову за ее слова о смерти депутата от группы "За майбутнє" Антона Полякова.

"Давид Георгиевич, вам не стыдно, что она – глава комитета в вашей партии? Один простой вопрос – не стыдно вам самим по-человечески? Она против вас работает!" – заявил нардеп от ОПЗЖ.

На это Арахамия ответил, что ему стыдно заходить в парламент, в котором коллегу Рабиновича Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене.

"Мне стыдно, но я хожу, потому что работа", – заявил глава фракции "Слуга народа".

В ответ Рабинович сказал, что партия власти не может доказать обвинения в суде.

"Докажем, Вадим Зиновьевич, обязательно докажем", – пообещал Арахамия.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

После появления информации о смерти Полякова Третьякова в чате фракции "Слуга народа" написала, что стало "одним врагом меньше". Нардепы после этого начали покидать чат. Позже нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал еще один скриншот сообщения Третьяковой: "И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "слугами народа".

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что с отстранением Третьяковой от пленарных заседаний на пять дней могут возникнуть сложности, так как все, что говорит депутат вне зала парламента и комитетов, не является формальным поводом для таких действий. Арахамия поддерживает отстранение Третьяковой на пять пленарных дней, но считает, что нет оснований увольнять ее с поста главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

20 октября Третьякова заявила журналистам, что не считает свои слова о Полякове неэтичными.  "Меня упрекают в том, что я ненавижу людей. Это не так. [...] Я не радовалась [смерти нардепа]", – добавила она. 

Теги: Украина, Вадим Рабинович, Слуга народа, Давид Арахамия, Галина Третьякова, ОПЗЖ
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