"Вам не стыдно, что она глава комитета?" Рабинович и Арахамия поссорились в эфире ток-шоу из-за Третьяковой

Рабинович упрекнул Арахамию в том, что "Слуга народа" не наказала нардепа, главу комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и делам ветеранов Галину Третьякову за ее слова о смерти депутата от группы "За майбутнє" Антона Полякова.
"Давид Георгиевич, вам не стыдно, что она – глава комитета в вашей партии? Один простой вопрос – не стыдно вам самим по-человечески? Она против вас работает!" – заявил нардеп от ОПЗЖ.
На это Арахамия ответил, что ему стыдно заходить в парламент, в котором коллегу Рабиновича Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене.
"Мне стыдно, но я хожу, потому что работа", – заявил глава фракции "Слуга народа".
В ответ Рабинович сказал, что партия власти не может доказать обвинения в суде.
"Докажем, Вадим Зиновьевич, обязательно докажем", – пообещал Арахамия.
Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.
После появления информации о смерти Полякова Третьякова в чате фракции "Слуга народа" написала, что стало "одним врагом меньше". Нардепы после этого начали покидать чат. Позже нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал еще один скриншот сообщения Третьяковой: "И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "слугами народа".
Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что с отстранением Третьяковой от пленарных заседаний на пять дней могут возникнуть сложности, так как все, что говорит депутат вне зала парламента и комитетов, не является формальным поводом для таких действий. Арахамия поддерживает отстранение Третьяковой на пять пленарных дней, но считает, что нет оснований увольнять ее с поста главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
20 октября Третьякова заявила журналистам, что не считает свои слова о Полякове неэтичными. "Меня упрекают в том, что я ненавижу людей. Это не так. [...] Я не радовалась [смерти нардепа]", – добавила она.