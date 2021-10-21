"Вам не стыдно, что она глава комитета?" Рабинович и Арахамия поссорились в эфире ток-шоу из-за Третьяковой

После смерти нардепа Полякова Третьякова в чате фракции "Слуга народа" написала, что стало "одним врагом меньше" Фото: sluga-narodu.com

Рабинович упрекнул Арахамию в том, что "Слуга народа" не наказала нардепа, главу комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и делам ветеранов Галину Третьякову за ее слова о смерти депутата от группы "За майбутнє" Антона Полякова.

"Давид Георгиевич, вам не стыдно, что она – глава комитета в вашей партии? Один простой вопрос – не стыдно вам самим по-человечески? Она против вас работает!" – заявил нардеп от ОПЗЖ.

На это Арахамия ответил, что ему стыдно заходить в парламент, в котором коллегу Рабиновича Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене.

"Мне стыдно, но я хожу, потому что работа", – заявил глава фракции "Слуга народа".

В ответ Рабинович сказал, что партия власти не может доказать обвинения в суде.

"Докажем, Вадим Зиновьевич, обязательно докажем", – пообещал Арахамия.