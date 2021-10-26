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ПРОИСШЕСТВИЯ

В организме умершего нардепа Полякова нашли димедрол – МВД

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Следствие не исключает ни одной версии смерти Полякова
Следствие не исключает ни одной версии смерти Полякова
Фото: Антон Поляков / Facebook

В организме народного депутата Украины из группы "За майбутнє" Антона Полякова, который скончался 8 октября, помимо метадона и алкоголя, был также димедрол. Об этом первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил 26 октября в эфире hromadske.

По его словам, метадон с димедролом называют "уличным метадоном". Замглавы МВД отметил, что димедрол усиливает действие наркотиков и "в обычной аптеке по обычному рецепту его получить невозможно".

"То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, полученная где-то не в официальной аптечной сети", – объяснил Енин.

Он подчеркнул, что следствие продолжается и поэтому правоохранители не могут говорить, как это вещество попало в организм Полякова.

Следствие пока не обнаружило доказательств убийства нардепа.

"Мы до сих пор не исключаем ни одной версии", – сказал Енин.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но склонялись правоохранители к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. Во время осмотра тела нардепа нашли наличные деньги и два катетера с веществом бурого цвета, полиция выясняла, что это. 

10 октября в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию о наличии в организме погибшего алкоголя и метадона. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником нардепа от группы "За майбутнє" Анны Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.

В полиции сообщали, что Поляков сожительствовал со Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД. 

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан "снаружи абсолютно в здоровом состоянии", заявлял Енин.

Теги: МВД, смерть, убийство, наркотики, алкоголь, правоохранители, Евгений Енин, уголовное производство, Антон Поляков, нардеп
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