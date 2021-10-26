В организме умершего нардепа Полякова нашли димедрол – МВД

По его словам, метадон с димедролом называют "уличным метадоном". Замглавы МВД отметил, что димедрол усиливает действие наркотиков и "в обычной аптеке по обычному рецепту его получить невозможно".

"То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, полученная где-то не в официальной аптечной сети", – объяснил Енин.

Он подчеркнул, что следствие продолжается и поэтому правоохранители не могут говорить, как это вещество попало в организм Полякова.

Следствие пока не обнаружило доказательств убийства нардепа.

"Мы до сих пор не исключаем ни одной версии", – сказал Енин.