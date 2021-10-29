В ЦИК Украины сообщили, что выборы 31 октября состоятся независимо от того, в какой зоне карантина находится регион

31 октября состоятся выборы мэра Харькова и довыборы в Раду в двух округах Фото: EPA

"Состоятся ли выборы, если область в "красной" зоне? В это воскресенье выборы пройдут во всех запланированных округах независимо от зонирования страны. Пожалуйста, проголосуйте безопасно. Не забудьте паспорт, маску, антисептик и личную ручку, соблюдать дистанцию", – говорится в сообщении.

Люди, которые будут плохо себя чувствовать, смогут проголосовать в отдельной кабинке.