МВД создаст резервы спецназа на выборах 31 октября

Правоохранители уже взяли под охрану окружные и территориальные избирательные комиссии, отметил Фацевич Фото: mvs.gov.ua

В частности, к несению службы привлекут 5,3 тыс. сотрудников полиции, 1 тыс. военнослужащих Нацгвардии, 1,5 тыс. работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также курсантов вузов МВД.

Кроме того, будут созданы дополнительные резервы спецназовцев. Также в каждом избирательном округе усилят следственно-оперативные группы и взрывотехнические службы с кинологами.

По словам Фацевича, правоохранители уже взяли под охрану окружные и территориальные избирательные комиссии.