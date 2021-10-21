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Зеленского во время рабочей поездки в Черкасскую область сопровождал кандидат в нардепы от "Слуги народа"

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Войцеховский (слева) сопровождал Зеленского (справа) в ходе посещения ряда локаций в Черкасской области
Войцеховский (слева) сопровождал Зеленского (справа) в ходе посещения ряда локаций в Черкасской области
Фото: president.gov.ua

20 октября президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Черкасскую область, в ходе посещения ряда локаций главу государства сопровождал кандидат от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду в округе №197, мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

Об этом сообщила общественная сеть "Опора".

"Такая ситуация имеет признаки применения административного ресурса", – говорится в сообщении.

В частности, Войцеховский вместе с Зеленским принимал участие в мероприятиях в Шевченковском центре в Каневе ("Шевченко HUB"). "Опора" опубликовала в YouTube видео, как Войцеховский встречает Зеленского.

ВИДЕО
Видео: ОПОРА Черкаси / YouTube

Позже кандидат от "Слуги народа" сопровождал президента в Золотоноше, где состоялись осмотр реконструированного бассейна в местной гимназии, а также презентация объектов, которые будут построены или реконструированы в рамках программы "Большое строительство".

Войцеховский также находился рядом с Зеленским во время его заявления, которое транслировал в Facebook Офис президента Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2034085666765256/

В ходе брифинга журналист Общественного спросила Зеленского, связан ли его визит в регион с выборами в 197-м округе.  

"Мой визит связан с тем, что я иногда приезжаю в те или иные регионы, когда готов проект. Например, "Шевченко HUB" мы ждали в мае, так хотели его построить. Я планировал приехать в мае. Все хотелось сделать раньше, в частности, из-за COVID-19 были перенесены события", – ответил Зеленский.       

Войцеховский также присутствует на фотографии к новости о визите Зеленского, опубликованной на сайте президента.

В Золотоношском горсовете сообщили "Опоре", что Войцеховский взял официальный отпуск на период предвыборной кампании.

"Участие кандидата в мероприятиях в рамках рабочей поездки президента, а также совместно с главой областной администрации прямо не нарушает норм избирательного законодательства. В то же время противоречит демократическим стандартам выборов и равенства всех кандидатов, – отметил координатор наблюдения "Опоры" за выборами в Черкасской области Захар Колисниченко. – Участие кандидата, выдвинутого провластной партией, в мероприятиях совместно с президентом сигнализирует о поддержке этого кандидата со стороны центральной власти и, вероятно, может побудить избирателей отдать свой голос в поддержку именно этого кандидата".

Контекст:

ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября. Депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

Полномочия Скичко и Колыхаева Рада досрочно прекратила 30 марта.

ЦИК 1 октября завершил регистрацию кандидатов. Всего зарегистрировано 45 кандидатов в нардепы – 31 человек выдвинут политическими партиями и 14 самовыдвиженцев. В ЦИК было подано 74 заявления о регистрации, на 29 из них комиссия ответила отказом.

Теги: Украина, выборы, Опора, горсовет, строительство, Черкасская область, Владимир Зеленский, президент, визит, Александр Скичко, Слуга народа, Офис президента Украины, встреча, брифинг, мэр, Виталий Войцеховский
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