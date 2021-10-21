Зеленского во время рабочей поездки в Черкасскую область сопровождал кандидат в нардепы от "Слуги народа"

Об этом сообщила общественная сеть "Опора".

"Такая ситуация имеет признаки применения административного ресурса", – говорится в сообщении.

В частности, Войцеховский вместе с Зеленским принимал участие в мероприятиях в Шевченковском центре в Каневе ("Шевченко HUB"). "Опора" опубликовала в YouTube видео, как Войцеховский встречает Зеленского.

ВИДЕО

Видео: ОПОРА Черкаси / YouTube

Позже кандидат от "Слуги народа" сопровождал президента в Золотоноше, где состоялись осмотр реконструированного бассейна в местной гимназии, а также презентация объектов, которые будут построены или реконструированы в рамках программы "Большое строительство".

Войцеховский также находился рядом с Зеленским во время его заявления, которое транслировал в Facebook Офис президента Украины.

В ходе брифинга журналист Общественного спросила Зеленского, связан ли его визит в регион с выборами в 197-м округе.

"Мой визит связан с тем, что я иногда приезжаю в те или иные регионы, когда готов проект. Например, "Шевченко HUB" мы ждали в мае, так хотели его построить. Я планировал приехать в мае. Все хотелось сделать раньше, в частности, из-за COVID-19 были перенесены события", – ответил Зеленский.

Войцеховский также присутствует на фотографии к новости о визите Зеленского, опубликованной на сайте президента.

В Золотоношском горсовете сообщили "Опоре", что Войцеховский взял официальный отпуск на период предвыборной кампании.

"Участие кандидата в мероприятиях в рамках рабочей поездки президента, а также совместно с главой областной администрации прямо не нарушает норм избирательного законодательства. В то же время противоречит демократическим стандартам выборов и равенства всех кандидатов, – отметил координатор наблюдения "Опоры" за выборами в Черкасской области Захар Колисниченко. – Участие кандидата, выдвинутого провластной партией, в мероприятиях совместно с президентом сигнализирует о поддержке этого кандидата со стороны центральной власти и, вероятно, может побудить избирателей отдать свой голос в поддержку именно этого кандидата".