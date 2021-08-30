"Укравтодор" привлек около $400 млн кредита на строительство дорог по программе "Большое строительство"

По информации координатора программы "Большое строительство" Юрия Голика, в 2020 году на местные дороги областные государственные администрации получили 22,2 млрд грн. Это на 51% больше, чем они получали в 2019 году. Неиспользованный остаток на начало 2021-го составил 1,4 млрд грн – 6,2% от всего объема выделенных средств.

В 2020 году Укрэксимбанк принимал участие в кредитования программы "Большое строительство". Тогда соглашение с банком стало третьим по величине среди всех источников финансирования, сообщило Мининфраструктуры.

Ответственные за дорожное хозяйство ведомства озвучивали разные суммы, которые планировалось потратить на дороги в 2020 году, но по данным "Экономической правды", всего в 2020 году на дороги направили 121,8 млрд грн, и это рекордная сумма за годы независимости.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова говорила, что есть уголовные производства, связанные с "Большим строительством". По ее словам, ими занимаются "абсолютно разные органы досудебного расследования, начиная от НАБУ и заканчивая СБУ".