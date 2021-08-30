"Укравтодор" привлек около $400 млн кредита на строительство дорог по программе "Большое строительство"

Агентство подписало договор консорциумного кредита с "Укрэксимбанком", "Ощадбанком", "Укргазбанком", "Таскомбанком", "Банком Кредит Днепр" и ПУМБ. На долю государственного "Укрэксимбанка" приходится 45% кредитного пакета.
"Полученные в рамках договора средства направят на строительство и обновление дорог в рамках президентской программы "Большое строительство", – уточнили в министерстве.
Деньги выделяются в форме государственных гарантий на пять лет под 4,9% годовых.
Глава министерства Александр Кубраков сказал, что в ближайшей перспективе варианты подобного финансирования рассматриваются для аэропортов, железных дорог, морской и речной инфраструктуры.
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.
По информации координатора программы "Большое строительство" Юрия Голика, в 2020 году на местные дороги областные государственные администрации получили 22,2 млрд грн. Это на 51% больше, чем они получали в 2019 году. Неиспользованный остаток на начало 2021-го составил 1,4 млрд грн – 6,2% от всего объема выделенных средств.
В 2020 году Укрэксимбанк принимал участие в кредитования программы "Большое строительство". Тогда соглашение с банком стало третьим по величине среди всех источников финансирования, сообщило Мининфраструктуры.
Ответственные за дорожное хозяйство ведомства озвучивали разные суммы, которые планировалось потратить на дороги в 2020 году, но по данным "Экономической правды", всего в 2020 году на дороги направили 121,8 млрд грн, и это рекордная сумма за годы независимости.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова говорила, что есть уголовные производства, связанные с "Большим строительством". По ее словам, ими занимаются "абсолютно разные органы досудебного расследования, начиная от НАБУ и заканчивая СБУ".