"Наш край" призвал областные советы не брать на себя кредиты под "Большое строительство"

"Это – кредитное мошенничество на государственном уровне. "Большое строительство" из масштабного инфраструктурного проекта превращается в "прачечную" по отмыванию средств. Правительство берет кредиты руками областей, и возвращать займы с процентами будет не государство, а жители этих областей из собственных карманов", – сказал политик.

Он добавил, что государство не помогает вернуть занятые деньги, хотя и заставляет областные советы брать кредиты для реализации инфраструктурных проектов, и в итоге отдавать их придется местным общинам.

"Проекты, которые строятся за счет ГФРР (государственного фонда регионального развития), сейчас недофинансированы и стоят недостроенными. И сдвинулись с мертвой точки только те, которые начали финансировать самостоятельно местные бюджеты. Дополнительное кредитное бремя еще и ставит под угрозу выполнение статей социальных расходов – зарплат учителям, медикам и т.д.", – сообщил Мазурчак.

Политик заявил, что есть основания подозревать, что контракты на дорожное строительство заключаются непрозрачно и в этом процессе есть коррупционная составляющая.

"Например, в начале июня этого года парламент вывел строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева из-под действия закона о публичных закупках. А подрядчик, кстати американский, которому "Укравтодор" хочет без тендера заплатить 85 млрд грн на Киевскую объездную дорогу, известен строительством трансильванской магистрали в Румынии. Цена магистрали выросла в процессе строительства с 2,2 млрд до 10 млрд долларов. В конце концов, правительство Румынии разорвало контракт с компанией", – рассказал он.

В партии заявили, что финансировать крупные инфраструктурные проекты необходимо продуманно, и призвали областные власти не тратить деньги на строительство без тендеров и с "избранными" фирмами.