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В Полтавской области в 2020 году отремонтировали в шесть раз больше дорог государственного значения, чем в 2019-м

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Олег Синегубов: В прошлом году привлечено на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности 1,7 млрд грн
Олег Синегубов: В прошлом году привлечено на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности 1,7 млрд грн
Фото: np.pl.ua

На ремонт местных дорог в прошлом году привлекли в два раза больше денег, чем в позапрошлом, сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов. Об этом 6 июля пишет местное информагентство "Новини Полтавщини".

"Инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским масштабная инфраструктурная программа "Большое строительство" по результатам 2020 года доказала свою эффективность. В прошлом году привлечено на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности 1,7 млрд грн, что в 2,1 раза больше по сравнению с 2019 годом. В частности из государственного дорожного фонда – 1,3 млрд грн, кредитное финансирование – 300 млн грн, дополнительная субвенция из государственного бюджета на ремонт автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский в пределах города Полтава – 95 млн грн", – сказал глава области.

Почти на 110 км дорог местного значения провели капитальный и текущий средний ремонт, отметил он. За счет местного заимствования сделали более 17 км дороги Чернухи – Лубны.

"Полтавская область первой в Украине получила в государственном "Укрэксимбанке" финансирование по механизму использования средств субвенции из государственного бюджета на погашение заимствований, привлеченных для реконструкции этой дороги. Капитально отремонтировали три моста и построили три площадки для передвижного пункта габаритно-весового контроля на местных автомобильных дорогах общего пользования", – сообщает агентство.

Также журналисты отмечают, что в области обустроили 280,3 км автодорог государственного значения.

"В частности, открыли движение на обходе Кобеляк и села Красного во время реконструкции автомобильной дороги государственного значения Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка и Лубны при реконструкции автомобильной дороги Киев – Харьков – Довжанский. Завершена реконструкция моста у Гадяча через Псел. Также сделали текущий и средний ремонт более 24 км автомобильной дороги Кролевец – Конотоп – Ромны – Пирятин и почти 40 км – Лубны – Миргород – Опошня. Установили и запустили две системы взвешивания автомобилей в движении Weight-in-Motion (WiM) на дорогах в селе Подгоровка и вблизи Кобеляк", – перечислило информагентство.

Контекст:

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

По данным "Экономической правды", всего в 2020 году на дороги направили 121,8 млрд грн и это рекордная сумма за годы независимости.

Теги: Полтава, бюджет, строительство, Полтавская область, кредиты, Миргород, Конотоп, Укрэксимбанк, облгосадминистрация, дороги, инфраструктура, Перечин, Полтавская ОГА, Олег Синегубов, Большое строительство, ремонт дорог, Лубны
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