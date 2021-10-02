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Довыборы в Раду. В двух округах баллотируются несколько пар "двойников" – "Опора"

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ЦИК 1 октября завершил регистрацию кандидатов на довыборах в Раду
ЦИК 1 октября завершил регистрацию кандидатов на довыборах в Раду
Фото: depositphotos.com

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала несколько пар "кандидатов-двойников" в округах №184 (Херсон) и №197 (Черкасская область) на довыборах в Раду, у них идентичные имена и фамилии с уже зарегистрированными ранее кандидатами. Об этом 1 октября сообщила общественная сеть "Опора".

Так, в округе №184 ЦИК на заседании 1 октября зарегистрировал самовыдвиженца Козыря Сергея Анатольевича, при этом в округе кандидатом также является глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Вячеславович от партии "Слуга народа" (зарегистрирован 24 сентября). В этом же округе кандидатами стали два Лагуты: Геннадий Борисович и Геннадий Васильевич. Их имя и фамилия идентичные имени кандидата от партии мэра Херсона Игоря Колихаева "Нам тут жить" Лагуты Геннадия Николаевича, зарегистрированного 14 сентября.

Также зарегистрирован кандидатом Колихаев Юрий Анатольевич.

В то же время в округе №197 ЦИК 1 октября зарегистрировал двух кандидатов-самовыдвиженцев с фамилией Голуб – Владислава Владимировича и Вячеслава Владимировича. 24 сентября удостоверение кандидата уже получил нардеп предыдущего созыва Рады, самовыдвиженец Владислав Владимирович Голуб.

Ранее ЦИК зарегистрировал в округе двух кандидатов с одинаковыми фамилией, именем и отчеством – Виталий Александрович Войцеховский, один из них – мэр Золотоноши (Черкасская область), который баллотируется от "Слуга народа", а другой – самовыдвиженец, недавно сменивший имя и фамилию, отметили в "Опоре".

"В ЦИК размышляют над нумерацией граф бюллетеней, где указаны фамилии и имена кандидатов", – добавили в общественной сети.

Контекст:

ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября. Депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

Полномочия Скичко и Колыхаева Рада досрочно прекратила 30 марта.

ЦИК 1 октября завершил регистрацию кандидатов. Всего зарегистрировано 45 кандидатов в нардепы – 31 человек выдвинут политическими партиями и 14 самовыдвиженцев. В ЦИК было подано 74 заявления о регистрации, на 29 из них комиссия ответила отказом.

Теги: Верховная Рада, Херсон, выборы, ЦИК, народные депутаты, Опора, Черкасская область, облгосадминистрация, двойник, Александр Скичко, Слуга народа, партия, мэр, Игорь Колыхаев, нардеп
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