Довыборы в Раду. В двух округах баллотируются несколько пар "двойников" – "Опора"

Так, в округе №184 ЦИК на заседании 1 октября зарегистрировал самовыдвиженца Козыря Сергея Анатольевича, при этом в округе кандидатом также является глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Вячеславович от партии "Слуга народа" (зарегистрирован 24 сентября). В этом же округе кандидатами стали два Лагуты: Геннадий Борисович и Геннадий Васильевич. Их имя и фамилия идентичные имени кандидата от партии мэра Херсона Игоря Колихаева "Нам тут жить" Лагуты Геннадия Николаевича, зарегистрированного 14 сентября.

Также зарегистрирован кандидатом Колихаев Юрий Анатольевич.

В то же время в округе №197 ЦИК 1 октября зарегистрировал двух кандидатов-самовыдвиженцев с фамилией Голуб – Владислава Владимировича и Вячеслава Владимировича. 24 сентября удостоверение кандидата уже получил нардеп предыдущего созыва Рады, самовыдвиженец Владислав Владимирович Голуб.

Ранее ЦИК зарегистрировал в округе двух кандидатов с одинаковыми фамилией, именем и отчеством – Виталий Александрович Войцеховский, один из них – мэр Золотоноши (Черкасская область), который баллотируется от "Слуга народа", а другой – самовыдвиженец, недавно сменивший имя и фамилию, отметили в "Опоре".

"В ЦИК размышляют над нумерацией граф бюллетеней, где указаны фамилии и имена кандидатов", – добавили в общественной сети.