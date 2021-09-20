"Слуга народа" выдвинула главу Херсонской ОГА кандидатом в нардепы

Об этом на брифинге рассказал глава партии, первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Только что политсовет партии определился по кандидату в 184-округе. [...] Сегодня последний день выдвижения кандидатов, я думаю, завтра Сергей Козырь отправится в ЦИК с пакетом документов [для регистрации кандидатом]", – сказал Корниенко.

Он сообщил, что Козырь членом партии стал недавно, но давно "шел рядом" с региональной ячейкой политсилы.

"Мы считаем, что те, кто чего-то достиг на своей должности, могут претендовать, чтобы дальше представлять интересы народа в Верховной Раде", – сказал Корниенко, объясняя выбор кандидатуры, и заявил о внедрении принципа меритократии в партии.

Козырь занимает пост главы ОГА с марта. До этого два года был на должности зампредседателя обладминистрации.