"Опора": Лагута остается кандидатом в нардепы. Уже в должности главы Херсонской ОГА он агитировал за своего конкурента от "Слуги народа"

Кандидат в нардепы Лагута (второй слева) сменил кандидата Козыря (правее) на посту главы Херсонской ОГА Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Лагуту новым главой Херсонской ОГА указом от 26 октября, он заменил на этом посту Козыря.

На следующий день Офис президента Украины (ОПУ) проинформировал, что Лагуту в качестве нового руководителя ОГА представил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко. Вместе с ним приехал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Во время совместного брифинга Лагута поблагодарил Зеленского за должность, а Козыря – за реализацию президентских и правительственных программ в регионе.

"Поэтому я призвал всех избирателей и прошу 31 октября на довыборах в Верховную Раду по 184-му округу прийти и проголосовать за единого кандидата от партии "Слуга народа" Сергея Вячеславовича Козыря. Он не подведет. Он на своем уровне, я в своей новой должности будем служить Херсонщине, любить Херсонщину и все для нее делать", – сказал Лагута.

Новоиспеченный глава ОГА уверен, что результат выборов на округе №184 известен.

"Народным депутатом будет Сергей Вячеславович Козырь", – подчеркнул Лагута.

По словам Тимошенко, у партии, которую представляет Лагута, нет интереса идти по всей стране в Раду, а у партии "Слуга народа" – есть.

"Мы будем иметь хорошего депутата, представителя Херсонщины, и будем иметь хорошего руководителя области", – отметил замглавы ОПУ.

Общественная сеть "Опора" обратила внимание, что о баллотировании Козыря и оценке его работы на должности главы Херсонской ОГА указано на сайте президента в новости о представлении Лагуты.

"В случае осуществления предвыборной агитации в рабочее время или при подтверждении информации, что организатором или соорганизатором мероприятия является ОГА или любой другой орган госвласти, орган местного самоуправления, в действиях Лагуты могут быть признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212-10 КУоАП", – подчеркнули в сети.

Кроме того, в "Опоре" напомнили, что Лагута остается кандидатом в нардепы, а "должностным лицам необходимо четко разграничить официальную и предвыборную активность".

"Также недемократической практикой… может считаться выражение публичной поддержки кандидату со стороны представителей органов исполнительной власти. В противном случае это создает неконкурентные преимущества одному из кандидатов", – резюмировали в общественной сети.