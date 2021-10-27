Зеленский сменил председателя Херсонской облгосадминистрации

В документе сказано, что Козырь увольняется "согласно поданному им заявлению".

Другим указом Зеленский назначил главой Херсонской ОГА Геннадия Лагуту.

27 октября Офис президента Украины проинформировал, что Лагуту в качестве нового руководителя ОГА представил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, кадровая перестановка связана с баллотированием Козыря в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе.

"Мы уже несколько месяцев присматривались к господину Лагуте, поскольку он был и заместителем председателя областного совета. Главное, что область не потеряла управляемость и институциональную память", – объяснил Тимошенко.

Лагута родился в 1974 году в Бердянске Запорожской области. Заместителем председателя Херсонского облсовета был избран в декабре 2020 года.

Козырь был главой Херсонской ОГА с марта 2021 года.