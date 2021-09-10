Зеленский назначил востоковеда директором Национального института стратегических исследований

"Назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований", – сказано в документе.
Богомолов ранее занимал должность директора Института востоковедения имени Крымского Национальной академии наук Украины.
С августа 2019 года по июль 2021 года директором Национального института стратегических исследований являлся Александр Литвиненко. Президент Украины Владимир Зеленский назначил его 23 июля главой Службы внешней разведки.
Национальный институт стратегических исследований Украины подчиняется президенту и является основным научно-исследовательским учреждением для аналитико-прогнозного сопровождения деятельности главы государства.