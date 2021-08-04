Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА

Указом №342/2021 Зеленский уволил Анну Коваленко с поста губернатора Черниговской области, а следующим указом, №343/2021, назначил новым главой ОГА Чауса.
Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Чаусу служебное удостоверение.
Как сообщается на сайте ОПУ, Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года, имеет два образования – юридическое и экономическое.
До назначения главой Черниговской ОГА Чаус работал заместителем гендиректора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".
Коваленко была назначена главой Черниговской ОГА в октябре 2020 года. На тот момент она была единственной женщиной – руководителем области. Вся ее команда в области также была женской.
28 июля Кабинет Министров Украины согласовал отставку Коваленко. В интервью изданию "ГОРДОН" она заявила, что "это решение президента" Украины Владимира Зеленского.
Коваленко является женой бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.