Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА

Указом №342/2021 Зеленский уволил Анну Коваленко с поста губернатора Черниговской области, а следующим указом, №343/2021, назначил новым главой ОГА Чауса.

Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Чаусу служебное удостоверение.

Как сообщается на сайте ОПУ, Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года, имеет два образования – юридическое и экономическое.

До назначения главой Черниговской ОГА Чаус работал заместителем гендиректора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".