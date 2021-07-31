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Глава Черниговской области Коваленко рассказала о дискриминации на работе

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Коваленко: Предрассудки трудно преодолевать, потому что они создавались веками
Коваленко: Предрассудки трудно преодолевать, потому что они создавались веками
Фото: Anna Kovalenko / Facebook

Дискриминация и сексизм имеют довольно значительное место в украинском обществе. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявила глава Черниговской областной администрации Анна Коваленко.

"Еще стоит упомянуть об эйджизме. Я, правда, больше сталкиваюсь с реверсивным эйджизмом (дискриминация молодых по возрастному признаку). Но чем больше активных молодых женщин будет в различных управленческих сферах, тем быстрее эти стереотипы уйдут в прошлое. Трудно их преодолевать, потому что они создавались веками", – отметила Коваленко.

Она признала, что ее задевало, когда людей больше интересовало, уйдет ли она в декрет, а не меры по развитию области.

"Помню, как только пришла на должность, сразу объявила 10 приоритетов в своей работе, а местную прессу больше интересовало, собираюсь ли я в декрет, чем то, что я собираюсь делать в сложном регионе. Надо отдать должное, когда такие выпады были публичными, то другие женщины, с которыми я даже не знакома, заступались. И было приятное ощущение "сестринства", – сообщила Коваленко.

Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку. Полный текст интервью

Контекст:

Коваленко была назначена главой Черниговской областной государственной администрации в октябре 2020 года. На тот момент она была единственной женщиной – руководителем области. Вся ее команда в области также женская.

28 июля Кабинет Министров Украины согласовал отставку Коваленко. В интервью изданию "ГОРДОН" она заявила, что "это решение президента" Украины Владимира Зеленского.

Коваленко является женой бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, Чернигов, молодежь, Анна Коваленко, дискриминация, женщины, работа, интервью, сексизм, эйджизм
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