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Председателем Бундестага ФРГ избрана Бас – третья женщина в истории, занимающая этот пост

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Бас получила подавляющее большинство голосов депутатов Бундестага
Бас получила подавляющее большинство голосов депутатов Бундестага
Фото: EPA

Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Бербель Бас избрана новым президентом немецкого парламента – Бундестага. Об этом пишет dpa.

26 октября, спустя месяц после парламентских выборов в Германии, состоялось учредительное заседание Бундестага 20-го созыва. Главным пунктом в повестке дня были выборы нового председателя и его заместителей.

Бас получила подавляющее большинство голосов – за ее кандидатуру проголосовали 576 из 724 депутатов парламента ФРГ.

Должность президента обычно занимает самая большая парламентская фракция, подчеркнуло dpa.

Бас на посту председателя Бундестага сменила Вольфганга Шойбле.

В президиуме Бундестага будет шесть членов, сообщило издание Welt. Вице-президентами немецкого парламента были переизбраны Клаудиа Рот ("Зеленые"), Вольфганг Кубицки (Свободная демократическая партия) и Петра Пау (Левая партия).

Новыми заместителями президента Бундестага избраны Айдан Озогуз (СДПГ) и Ивонн Магвас (Христианско-демократический союз).

Президент Бундестага – одна из самых высокопоставленных должностей в ФРГ, отмечает dpa. 53-летняя Бас – третья женщина, занимающая этот пост, сообщила "Немецкая волна". Ее предшественницы – социал-демократ Аннемари Ренгер (1972–1976) и христианский демократ Рита Зюсмут (1988–1998).

С 2009 года Бас является депутатом немецкого парламента, а с 2019-го – замглавы фракции СДПГ.

Контекст:

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. На выборах победила СДПГ. Также в Бундестаг прошли блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, "Зеленые", Свободная демократическая партия, "Альтернатива для Германии", Левая партия.

Крупнейшую фракцию из 206 мест в Бундестаге сформировала СДПГ, блок ХДС/ХСС получил 197 мандатов, "Зеленые" – 118, Свободная демократическая партия – 92, "Альтернатива для Германии" – 83, Левая партия – 39. Один мандат получил депутат от Союза южношлезвигских избирателей.

Представители СДПГ, СДП и партии "Зеленые" планируют в декабре сформировать новое правительство ФРГ. Новым канцлером страны может стать член СДПГ, министр финансов Олаф Шольц.

До избрания нового канцлера Германии правительственную деятельность продолжит Ангела Меркель.

Теги: Германия, выборы, депутаты, ФРГ, Бундестаг, парламент, мандат, президент, вице-президент, женщины, Альтернатива для Германии, деятельность, СДПГ, заседание, Бербель Бас
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