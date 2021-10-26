Председателем Бундестага ФРГ избрана Бас – третья женщина в истории, занимающая этот пост

26 октября, спустя месяц после парламентских выборов в Германии, состоялось учредительное заседание Бундестага 20-го созыва. Главным пунктом в повестке дня были выборы нового председателя и его заместителей.

Бас получила подавляющее большинство голосов – за ее кандидатуру проголосовали 576 из 724 депутатов парламента ФРГ.

Должность президента обычно занимает самая большая парламентская фракция, подчеркнуло dpa.

Бас на посту председателя Бундестага сменила Вольфганга Шойбле.

В президиуме Бундестага будет шесть членов, сообщило издание Welt. Вице-президентами немецкого парламента были переизбраны Клаудиа Рот ("Зеленые"), Вольфганг Кубицки (Свободная демократическая партия) и Петра Пау (Левая партия).

Новыми заместителями президента Бундестага избраны Айдан Озогуз (СДПГ) и Ивонн Магвас (Христианско-демократический союз).

Президент Бундестага – одна из самых высокопоставленных должностей в ФРГ, отмечает dpa. 53-летняя Бас – третья женщина, занимающая этот пост, сообщила "Немецкая волна". Ее предшественницы – социал-демократ Аннемари Ренгер (1972–1976) и христианский демократ Рита Зюсмут (1988–1998).

С 2009 года Бас является депутатом немецкого парламента, а с 2019-го – замглавы фракции СДПГ.