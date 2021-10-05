Один из кандидатов в мэры Харькова снялся с предвыборной гонки

На должность мэра Харькова баллотируются 12 человек Фото: city.kharkov.ua

Решение об исключении Говорова из списка кандидатов комиссия примет на своем заседании 7 октября. Фамилии Говорова в избирательном бюллетене не будет, уточнила Матвиенко.

Кандидат не получит 270 тыс. грн залога, которые были внесены за участие в выборах.

После отказа Говорова от участия в выборах за должность мэра будут бороться 12 человек.

40-летний Говоров является депутатом Харьковского облсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", он баллотировался как самовыдвиженец.