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ПОЛИТИКА

Один из кандидатов в мэры Харькова снялся с предвыборной гонки

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На должность мэра Харькова баллотируются 12 человек
На должность мэра Харькова баллотируются 12 человек
Фото: city.kharkov.ua

Кандидат на должность городского головы Харькова Валерий Говоров 4 октября написал заявление об отказе баллотироваться. Об этом Общественному сообщила глава городской избирательной комиссии Елена Матвиенко.

Решение об исключении Говорова из списка кандидатов комиссия примет на своем заседании 7 октября. Фамилии Говорова в избирательном бюллетене не будет, уточнила Матвиенко.

Кандидат не получит 270 тыс. грн залога, которые были внесены за участие в выборах.

После отказа Говорова от участия в выборах за должность мэра будут бороться 12 человек.

40-летний Говоров является депутатом Харьковского облсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", он баллотировался как самовыдвиженец.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек. По данным "Укринформа", документы подавали 15 кандидатов, двум из них в регистрации отказали.

Теги: Харьков, выборы
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