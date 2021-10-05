Один из кандидатов в мэры Харькова снялся с предвыборной гонки

Решение об исключении Говорова из списка кандидатов комиссия примет на своем заседании 7 октября. Фамилии Говорова в избирательном бюллетене не будет, уточнила Матвиенко.
Кандидат не получит 270 тыс. грн залога, которые были внесены за участие в выборах.
После отказа Говорова от участия в выборах за должность мэра будут бороться 12 человек.
40-летний Говоров является депутатом Харьковского облсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", он баллотировался как самовыдвиженец.
Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.
На должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек. По данным "Укринформа", документы подавали 15 кандидатов, двум из них в регистрации отказали.