Депутат от "Слуги народа" подала документы для участия в выборах мэра Харькова

29-летняя Мустафаева намерена в качестве самовыдвиженца бороться за кресло городского головы.

Издание отмечает, что члены избиркома приняли у депутата горсовета документы, их должны рассмотреть в течение пяти дней.

Мустафаева по специальности медик, работает на "скорой" и получает образование юриста.

Глава "Слуги народа", народный депутат Александр Корниенко заявлял в опубликованном 23 сентября интервью "Телеграфу", что его политсила не видит смысла выдвигать в Харькове кандидата на должность мэра и, скорее всего, не будет поддерживать никого из кандидатов.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

Документы на участие в выборах ранее подали шесть человек, в том числе и. о. городского головы, секретарь горсовета Игорь Терехов. По данным Kharkiv Today, избирком уже разрешил Терехову вести предвыборную кампанию.