В ОПЗЖ заявили, что поддерживают Добкина на выборах мэра Харькова

ОПЗЖ: Решения о выдвижении альтернативных кандидатов, активность в пользу других кандидатов являются прямым нарушением партийной дисциплины, и виновные в этом будут исключены из партии и лишены депутатских мандатов Фото: Наш Дом - Харьков. Команда Михаила Добкина / Facebook

В партии аргументировали свое решение тем, что Добкин – не новый человек для Харькова.

"Михаил Добкин последовательно выступает за выполнение Минских соглашений и восстановление мира на Донбассе, в вопросах защиты прав русскоязычных граждан Украины, в защите канонической православной церкви, в борьбе против искажения истории и исторической памяти нашего народа. Немаловажен и тот факт, что Михаила Добкина связывала многолетняя дружба и успешная совместная работа с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Геннадий Кернес руководил избирательной кампанией Михаила Добкина [в выборах] на пост мэра Харькова, а после победы Михаила Добкина на выборах мэра стал секретарем Харьковского городского совета. Во время работы Михаила Добкина на посту губернатора Харьковщины Геннадий Кернес впервые стал мэром города. Вместе они создавали и реализовывали план развития Харькова", – сказано в заявлении политсилы.

Партийцы призвали всех членов ОПЗЖ поддержать Добкина.

"Решения о выдвижении альтернативных кандидатов в мэры Харькова, активность в пользу других кандидатов являются прямым нарушением партийной дисциплины, и виновные в этом будут исключены из партии и лишены депутатских мандатов", – предупредили в ОПЗЖ.