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ПОЛИТИКА

В ОПЗЖ заявили, что поддерживают Добкина на выборах мэра Харькова

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ОПЗЖ: Решения о выдвижении альтернативных кандидатов, активность в пользу других кандидатов являются прямым нарушением партийной дисциплины, и виновные в этом будут исключены из партии и лишены депутатских мандатов
ОПЗЖ: Решения о выдвижении альтернативных кандидатов, активность в пользу других кандидатов являются прямым нарушением партийной дисциплины, и виновные в этом будут исключены из партии и лишены депутатских мандатов
Фото: Наш Дом - Харьков. Команда Михаила Добкина / Facebook

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщили, что стратегический совет политической силы принял решение поддержать на внеочередных выборах Харьковского городского головы кандидатуру экс-мэра города и бывшего нардепа Михаила Добкина. Такое заявление опубликовано на сайте ОПЗЖ 29 сентября.

В партии аргументировали свое решение тем, что Добкин – не новый человек для Харькова. 

"Михаил Добкин последовательно выступает за выполнение Минских соглашений и восстановление мира на Донбассе, в вопросах защиты прав русскоязычных граждан Украины, в защите канонической православной церкви, в борьбе против искажения истории и исторической памяти нашего народа. Немаловажен и тот факт, что Михаила Добкина связывала многолетняя дружба и успешная совместная работа с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Геннадий Кернес руководил избирательной кампанией Михаила Добкина [в выборах] на пост мэра Харькова, а после победы Михаила Добкина на выборах мэра стал секретарем Харьковского городского совета. Во время работы Михаила Добкина на посту губернатора Харьковщины Геннадий Кернес впервые стал мэром города. Вместе они создавали и реализовывали план развития Харькова", – сказано в заявлении политсилы.

Партийцы призвали всех членов ОПЗЖ поддержать Добкина. 

"Решения о выдвижении альтернативных кандидатов в мэры Харькова, активность в пользу других кандидатов являются прямым нарушением партийной дисциплины, и виновные в этом будут исключены из партии и лишены депутатских мандатов", – предупредили в ОПЗЖ.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала уже шесть кандидатов на пост мэра города, из них только один баллотируется от партии, остальные пять – самовыдвиженцы:

  1. бывший судья апелляционного суда, глава фракции "Партия Шария" в Харьковском горсовете Владимир Плетнев – баллотируется от партии;
  2. бывший народный депутат Украины Михаил Добкин;
  3. кандидат в депутаты от партии "Национальный корпус" Константин Немичев;
  4. депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Валерий Говоров;
  5. экс-депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин;
  6. член партии "Наш край" Александр Кондрусик, который ведет в Facebook блог под именем Саша Псих.
Теги: Михаил Добкин, Харьков, выборы, Оппозиционная платформа – За жизнь, партия, ОПЗЖ
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