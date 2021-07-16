Добкин заявил, что экс-нардеп Березенко начал создавать в Харькове "сетки" для подкупа избирателей

Михаил Добкин: Мы все равно их на белый свет вытащим. А они прямых солнечных лучей не любят Фото: Наш Дом - Харьков. Команда Михаила Добкина / Facebook

"Заехала команда Березенко – известных гречкосеев. Они создают сейчас здесь "сетки". Мы готовимся с этим бороться. Опасности глобальной не видим, но проблемы, понятное дело, будут. Была бы на нашей стороне полиция, то и переживать было бы нечего. Если полиция будет их прикрывать, то будет чуть сложнее, – заявил Добкин. – Мы все равно их на белый свет вытащим. А они прямых солнечных лучей не любят. Им надо, чтобы было тихо, темно – это их атмосфера".

Политик добавил, что чем больше знаковых людей примет участие в выборах мэра, тем меньше вероятность фальсификаций.

ВИДЕО