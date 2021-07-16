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Добкин заявил, что экс-нардеп Березенко начал создавать в Харькове "сетки" для подкупа избирателей

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Михаил Добкин: Мы все равно их на белый свет вытащим. А они прямых солнечных лучей не любят
Михаил Добкин: Мы все равно их на белый свет вытащим. А они прямых солнечных лучей не любят
Фото: Наш Дом - Харьков. Команда Михаила Добкина / Facebook

Политтехнологи народного депутата восьмого созыва от "Европейской солидарности" Сергея Березенко собираются на выборах мэра Харькова, которые запланированы на октябрь этого года, подкупать избирателей, заявил городской голова Харькова (2006–2010), лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков" и бывший народный депутат Михаил Добкин в интервью новому проекту издания Vesti.ua, программе "Ежу понятно" с Еленой Бондаренко. Программа вышла 15 июля в YouTube.

"Заехала команда Березенко – известных гречкосеев. Они создают сейчас здесь "сетки". Мы готовимся с этим бороться. Опасности глобальной не видим, но проблемы, понятное дело, будут. Была бы на нашей стороне полиция, то и переживать было бы нечего. Если полиция будет их прикрывать, то будет чуть сложнее, – заявил Добкин. – Мы все равно их на белый свет вытащим. А они прямых солнечных лучей не любят. Им надо, чтобы было тихо, темно – это их атмосфера".

Политик добавил, что чем больше знаковых людей примет участие в выборах мэра, тем меньше вероятность фальсификаций.

ВИДЕО
Видео: ВЕСТИ Люди / YouTube
Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в ночь на 17 декабря 2020 года. Кернес занимал должность мэра с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).

Теперь обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Согласно законодательству, новые выборы в Харькове могли быть назначены либо на последнее воскресенье марта, либо на последнее воскресенье октября. В Офисе президента заявили, что в марте выборы не состоятся из-за "чехарды с документами". В Верховной Раде объяснили, что не могли назначить выборы раньше, поскольку из Харькова пришли не все необходимые документы. Терехов говорил, что узнал об этом из СМИ.

Добкин будет баллотироваться на выборах мэра города как самовыдвиженец. "Я буду самовыдвиженцем от харьковчан", – отметил он. По словам политика, собственной партии у него сейчас нет: "Это выборы мэра, поэтому политические партии не идут. Они могут выдвинуть своего кандидата на пост мэра или поддержать кого-то из самовыдвиженцев".

Теги: Михаил Добкин, Харьков, выборы, Сергей Березенко, фальсификации, подкуп
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