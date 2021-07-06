Фельдман поддержал призыв Добкина не платить "временной власти Харькова коррупционные поборы"

"Наконец-то появился человек, который нашел смелость и взял на себя ответственность сказать то, что все давно ждали. Правду! – написал Фельдман. – Делаю репост без купюр – чем больше людей это прочитает, тем лучше, тем ближе победа над временщиками".

Он обнародовал призыв Добкина на своей странице.

"Теперь скажу по-простому. Уважаемые бизнесмены. Не ведитесь на запросы зажравшейся временной власти. Тем более, она ненадолго. Все, что вам надо оформить, узаконить, отвести, – вы получите без учета интересов разных фуксов, тереховых, калин и прочих вымогателей. Все, что надо бизнесу, и это не противоречит закону – вы получите. Получите без всяких дополнительных нагрузок. Гарантирую. Все, что будет получено бизнесом коррупционным путем за время правления временщиков, – верну общине, без всяких компенсаций потерпевшим. Это даже гарантировать не буду. Это по умолчанию. Вы меня знаете. Хотите развития города и душевного комфорта – терпите до осени. Недолго осталось", – процитировал Фельдман Добкина.