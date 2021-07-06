Фельдман поддержал призыв Добкина не платить "временной власти Харькова коррупционные поборы"

"Наконец-то появился человек, который нашел смелость и взял на себя ответственность сказать то, что все давно ждали. Правду! – написал Фельдман. – Делаю репост без купюр – чем больше людей это прочитает, тем лучше, тем ближе победа над временщиками".
Он обнародовал призыв Добкина на своей странице.
"Теперь скажу по-простому. Уважаемые бизнесмены. Не ведитесь на запросы зажравшейся временной власти. Тем более, она ненадолго. Все, что вам надо оформить, узаконить, отвести, – вы получите без учета интересов разных фуксов, тереховых, калин и прочих вымогателей. Все, что надо бизнесу, и это не противоречит закону – вы получите. Получите без всяких дополнительных нагрузок. Гарантирую. Все, что будет получено бизнесом коррупционным путем за время правления временщиков, – верну общине, без всяких компенсаций потерпевшим. Это даже гарантировать не буду. Это по умолчанию. Вы меня знаете. Хотите развития города и душевного комфорта – терпите до осени. Недолго осталось", – процитировал Фельдман Добкина.
Накануне лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", мэр Харькова в 2006–2010 годах Михаил Добкин на своем сайте призвал харьковчан не платить чиновникам за те услуги, которые власть должна предоставлять бесплатно. Он также добавил, что временная власть в Харькове сегодня ведет себя как мародер и "доит" бизнес.
В своем Facebook Добкин обнародовал присланный откликнувшимися на его призыв харьковчанами список земельных участков, которые городская власть намерена на ближайшей сессии горсовета реализовать, как он утверждает, по коррупционным схемам.
Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.