В начале ноября вблизи границы Украины, в ОРДЛО и аннексированном Крыму находилось около 90 тыс. военных РФ – Минобороны

"В ее состав входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи нашей границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил РФ. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во втором полугодии возле границы Украины командованием ВС РФ была проведена серия широкомасштабных командно-штабных учений.

"К ним привлекались войска (силы) Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41 армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ. После завершения указанных мероприятий оперативной и боевой подготовки части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около 260 км от государственной границы с Украиной", – добавили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что РФ "периодически прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства".