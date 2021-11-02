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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В ближайшие недели картина будет яснее". В CIT заявили, что есть "неприятные свидетельства" передвижения войск РФ в сторону границы с Украиной

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The Washington Post писала, что передвижения российских войск и техники у границы с Украиной вызывают обеспокоенность у США и ЕС
The Washington Post писала, что передвижения российских войск и техники у границы с Украиной вызывают обеспокоенность у США и ЕС
Фото: function.mil.ru (архив)

Группа независимых российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) зафиксировала "определенные" движения российских войск к границе с Украиной.

Об этом 1 ноября каналу "Настоящее время" рассказал эксперт CIT Кирилл Михайлов. 

По его словам, эти движения не такие масштабные и целенаправленные, как в апреле.

"Однако действительно есть довольно неприятные свидетельства в Ростовской области, на юге Воронежской области, есть сведения о том, что техника движется в направлении Курска. При том, что перемещение той же 41-й общевойсковой армии в район Ельни Смоленской области вряд ли можно считать частью таких приготовлений, тем более, что она находится достаточно далеко и это перемещение фиксируется еще с сентября месяца. Но при этом мы видели достаточно вызывающее у нас беспокойство видео, например, российской техники уже в районах Ростовской области, которая непосредственно граничит с Украиной. Хотя надо помнить, что там за последние годы стали постоянно базироваться некоторые российские части", – сказал Михайлов. 

Расследователь говорит, что сейчас в CIT пытаются составить общую картину и масштабы происходящего. 

По словам Михайлова, в соцсетях появилось порядка 10–20 видео о передвижении российских войск, которые вызывают беспокойство. 

Он сказал, что движение войск в район Ельни можно объяснить усилением частей, которые там уже базируются. 

"Мы не можем однозначно указывать, что это какие-то плановые вещи, что это не связано с давлением на Украину. Поэтому мы продолжаем мониторинг, и в ближайшие недели картина будет гораздо яснее", – добавил Михайлов.

Американская газета The Washington Post писала 30 октября, что РФ возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. В публикации отмечалось, что в последнее время в соцсетях появились видео, свидетельствующие о передвижении войск на юге и западе РФ. В статье упоминалось в том числе передвижение 41-й общевойсковой армии, о которой говорит Михайлов.  

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на 1 ноября не зафиксировало дополнительного перебрасывания российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе. В ГУР МО считают, что факты, которые фигурируют в публикациях СМИ, "являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что "это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

11 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что отвод российских войск от границы был "символическим" и угроза остается. Он также обратил внимание на то, что российские военные на учениях отрабатывали не оборонительные, а наступательные действия.

В сентябре Россия и Беларусь провели на территории обеих стран масштабные учения "Запад 2021".

На учениях отрабатывали сценарий "развязывания агрессии против Союзного государства". В них принимали участие около 200 тыс. человек, было задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Из-за непосредственной близости к границам о своей повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями заявили Украина, Польша и Литва.

Официально учения завершились 16 сентября, но массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление, не было, отмечал в конце месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Россия под видом учений каждый год увеличивает число личного состава и военной техники вдоль государственной границы с Украиной, считает заместитель командующего Объединенными силами полковник Анатолий Шевченко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, военные, граница, война в Украине, Conflict Intelligence Team, The Washington Post, войска, российские военные
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