"В ближайшие недели картина будет яснее". В CIT заявили, что есть "неприятные свидетельства" передвижения войск РФ в сторону границы с Украиной

The Washington Post писала, что передвижения российских войск и техники у границы с Украиной вызывают обеспокоенность у США и ЕС Фото: function.mil.ru (архив)

Об этом 1 ноября каналу "Настоящее время" рассказал эксперт CIT Кирилл Михайлов.

По его словам, эти движения не такие масштабные и целенаправленные, как в апреле.

"Однако действительно есть довольно неприятные свидетельства в Ростовской области, на юге Воронежской области, есть сведения о том, что техника движется в направлении Курска. При том, что перемещение той же 41-й общевойсковой армии в район Ельни Смоленской области вряд ли можно считать частью таких приготовлений, тем более, что она находится достаточно далеко и это перемещение фиксируется еще с сентября месяца. Но при этом мы видели достаточно вызывающее у нас беспокойство видео, например, российской техники уже в районах Ростовской области, которая непосредственно граничит с Украиной. Хотя надо помнить, что там за последние годы стали постоянно базироваться некоторые российские части", – сказал Михайлов.

Расследователь говорит, что сейчас в CIT пытаются составить общую картину и масштабы происходящего.

По словам Михайлова, в соцсетях появилось порядка 10–20 видео о передвижении российских войск, которые вызывают беспокойство.

Он сказал, что движение войск в район Ельни можно объяснить усилением частей, которые там уже базируются.

"Мы не можем однозначно указывать, что это какие-то плановые вещи, что это не связано с давлением на Украину. Поэтому мы продолжаем мониторинг, и в ближайшие недели картина будет гораздо яснее", – добавил Михайлов.

Американская газета The Washington Post писала 30 октября, что РФ возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. В публикации отмечалось, что в последнее время в соцсетях появились видео, свидетельствующие о передвижении войск на юге и западе РФ. В статье упоминалось в том числе передвижение 41-й общевойсковой армии, о которой говорит Михайлов.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на 1 ноября не зафиксировало дополнительного перебрасывания российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе. В ГУР МО считают, что факты, которые фигурируют в публикациях СМИ, "являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".