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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вдруг Путин помер, а мы не готовы". Аваков рассказал о возможных путях деоккупации Донбасса

По словам Авакова, от военного сценария завершения конфликта на Донбассе не стоит отказываться
По словам Авакова, от военного сценария завершения конфликта на Донбассе не стоит отказываться
Фото: Арсен Аваков / Facebook

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сомневается в том, что Россия может пойти на компросисс в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью каналу "Украина 24", которое вышло 4 ноября..

Аавков рассказывал о своем видении политики по деоккупации и реинтерации оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, и отметил, что в случае "если предположить, что РФ ищет компромисс [...] мы можем разработать комплексный план, как мы пойдем по клеточкам оттуда сюда, чтобы нас не обманули. И здесь такие сценарии описаны". 

"Вероятнее всего, стратегия России не в том, чтобы с нами договориться и отдать нам [ОРДЛО] на каких-то условиях [...] Вероятнее всего, их стратегия заключается в том, чтобы было, как было, чтобы это нас постоянно беспокоило и оно такое в серой зоне висело годами, десятилетиями. И тогда мы должны сказать: "Товарищи, у нас есть дипломаты, очень умные, опытные, хорошие. Дипломаты пусть занимаются этой всей риторикой. Но есть и военные". И мы должны знать, и мы должны быть готовы, если происходят какие-то события: вдруг [президент России Владимир] Путин помер, а мы не готовы, вдруг в России проходит какой-то событийный ряд, который поможет нам максимально бескровно давлением забрать свои территории, а мы не готовы. Эти все вещи должны быть проговорены и положены в папку с грифом "совершенно секретно". И будет понимание, что если происходит какое-то событие вдруг. Или вдруг в Донецке поднимается восстание людей, которые не могут там жить по тем правилам. Это все военные должны посчитать", – сказал он. 

Аваков добавил, что военные и полицейские должны делать свою работу, а политики – пытаться "договориться по-хорошему". "Я когда был министром, у меня был такой план", – заявил он. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Донецк, Украина, Арсен Аваков, военные, ВСУ, война в Украине, дипломаты, война на Донбассе
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