"Вдруг Путин помер, а мы не готовы". Аваков рассказал о возможных путях деоккупации Донбасса

Об этом он заявил в интервью каналу "Украина 24", которое вышло 4 ноября..

Аавков рассказывал о своем видении политики по деоккупации и реинтерации оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, и отметил, что в случае "если предположить, что РФ ищет компромисс [...] мы можем разработать комплексный план, как мы пойдем по клеточкам оттуда сюда, чтобы нас не обманули. И здесь такие сценарии описаны".

"Вероятнее всего, стратегия России не в том, чтобы с нами договориться и отдать нам [ОРДЛО] на каких-то условиях [...] Вероятнее всего, их стратегия заключается в том, чтобы было, как было, чтобы это нас постоянно беспокоило и оно такое в серой зоне висело годами, десятилетиями. И тогда мы должны сказать: "Товарищи, у нас есть дипломаты, очень умные, опытные, хорошие. Дипломаты пусть занимаются этой всей риторикой. Но есть и военные". И мы должны знать, и мы должны быть готовы, если происходят какие-то события: вдруг [президент России Владимир] Путин помер, а мы не готовы, вдруг в России проходит какой-то событийный ряд, который поможет нам максимально бескровно давлением забрать свои территории, а мы не готовы. Эти все вещи должны быть проговорены и положены в папку с грифом "совершенно секретно". И будет понимание, что если происходит какое-то событие вдруг. Или вдруг в Донецке поднимается восстание людей, которые не могут там жить по тем правилам. Это все военные должны посчитать", – сказал он.

Аваков добавил, что военные и полицейские должны делать свою работу, а политики – пытаться "договориться по-хорошему". "Я когда был министром, у меня был такой план", – заявил он.