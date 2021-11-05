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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина ведет консультации с партнерами с момента появления сообщений о стягивании Россией войск к границе – Резников

Резников: Вооруженные силы Украины готовы дать отпор
Резников: Вооруженные силы Украины готовы дать отпор
Фото: minre.gov.ua

Украина ведет консультации с международными партнерами с момента появления сообщений о том, что Россия наращивает военное присутствие у украинско-российской границы. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 5 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Мы пытаемся оставаться на минской условной переговорной площадке. [...] Но нам нужно искать новые форматы, новые альянсы. И сегодня Соединенные Штаты дали сигнал, что они не против принимать участие [в переговорном процессе] в том числе в качестве посредника. Германия и Франция тоже не против и ведутся консультации. Я точно вам скажу: все необходимые консультации с момента выхода публикаций Politico, Washington Post на всех соответствующих уровнях происходят. Это уже могу засвидетельствовать, хотя на этой должности, наверное, сутки только. Просто не все вещи можно рассказывать", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что для украинцев наличие агрессора на границе "не является новостью". По мнению главы Минобороны, публикациями о наращивании Россией войск на границе с Украиной американские СМИ в первую очередь обратили внимание своих граждан к этой проблеме. 

"После заключения определенных союзов [России] с Беларусью эта граница – я имею в виду риски – увеличилась. Но Вооруженные силы Украины готовы дать отпор, готовы выполнять поставленные задачи. Сегодня с господином [главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием] Залужным мы принимали доклады всех командующих всеми нашими видами и родами войск", – добавил глава Минобороны.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

11 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что отвод российских войск от границы был "символическим" и угроза остается. Он также обратил внимание на то, что российские военные на учениях отрабатывали не оборонительные, а наступательные действия.

В сентябре Россия и Беларусь провели на территории обеих стран масштабные учения "Запад 2021". На них отрабатывали сценарий "развязывания агрессии против Союзного государства". В учениях принимали участие около 200 тыс. человек, было задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Официально учения завершились 16 сентября, но массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление, не было, отмечал в конце месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

ГУР Министерства обороны Украины сообщило 1 ноября, что не зафиксировало дополнительного перебрасывания российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Вооруженные силы Украины, Алексей Резников, война в Украине, The Washington Post, Валерий Залужный, Свобода слова Савика Шустера, российские военные
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