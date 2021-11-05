Украина ведет консультации с партнерами с момента появления сообщений о стягивании Россией войск к границе – Резников

"Мы пытаемся оставаться на минской условной переговорной площадке. [...] Но нам нужно искать новые форматы, новые альянсы. И сегодня Соединенные Штаты дали сигнал, что они не против принимать участие [в переговорном процессе] в том числе в качестве посредника. Германия и Франция тоже не против и ведутся консультации. Я точно вам скажу: все необходимые консультации с момента выхода публикаций Politico, Washington Post на всех соответствующих уровнях происходят. Это уже могу засвидетельствовать, хотя на этой должности, наверное, сутки только. Просто не все вещи можно рассказывать", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что для украинцев наличие агрессора на границе "не является новостью". По мнению главы Минобороны, публикациями о наращивании Россией войск на границе с Украиной американские СМИ в первую очередь обратили внимание своих граждан к этой проблеме.

"После заключения определенных союзов [России] с Беларусью эта граница – я имею в виду риски – увеличилась. Но Вооруженные силы Украины готовы дать отпор, готовы выполнять поставленные задачи. Сегодня с господином [главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием] Залужным мы принимали доклады всех командующих всеми нашими видами и родами войск", – добавил глава Минобороны.