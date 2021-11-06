Начальник Генштаба ВСУ ответил, планируют ли украинские военные массово применять Bayraktar на фронте

"Массовое использование мы не то чтобы не рассматриваем, мы Bayraktar на данное время применяем согласно угрозам. Если есть угрозы для наших военных и необходимо эти угрозы погасить, чтобы сохранить им жизни, Bayraktar будут применять. Это ситуативные точки использования", – сказал Шаптала, отвечая на вопрос, планируют ли украинские военные массово применять Bayraktar на фронте.

Он также сообщил, что решение о применении беспилотника принимает командующий, который находится в зоне выполнения задания. В день, когда Bayraktar применили впервые, решение принимал лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Они и дальше применяют эти Bayraktar, уже по своему решению", – добавил Шаптала.