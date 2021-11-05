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Порошенко: Против меня было открыто 130 уголовных производств. 40 уже закрыли

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Порошенко сказал, что 40 уголовных производств в отношении него закрыли, так как они были "сумасшедшими"
Порошенко сказал, что 40 уголовных производств в отношении него закрыли, так как они были "сумасшедшими"
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко 5 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" рассказал, что в отношении него открыто сейчас порядка 90 уголовных производств.

"Против меня было открыто 130 уголовных дел. Сейчас, думаю, 90. 40 закрыли, потому что они были сумасшедшими. Дело за подписание томоса, дело за то, что мы защищали Керченский пролив, дело за подписание Минских соглашений, дело за покупку Bayraktar. Что я должен комментировать?" – заявил он.

Контекст:

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября его адвокат Игорь Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

26 января Головань заявил, что в Украине через два дня после инаугурации Байдена по решению Печерского райсуда Киева были зарегистрированы уголовные производства в отношении его и ПорошенкоНовиков 3 февраля сообщил, что уголовные производства открыли "в авральном порядке" и так же быстро закрыли.  В Офисе генпрокурора сообщили в тот же день, что уголовных производств в отношении Порошенко и Байдена не открывали

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, уголовное производство, Свобода слова Савика Шустера
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