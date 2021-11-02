Зеленский возглавляет рейтинг доверия украинцев. При этом ему не доверяют 59% граждан – опрос

Главе государства доверяют 39% опрошенных. При этом 59% респондентов сказали, что не доверяют ему.
Согласно результатам опроса "Рейтинга", проведенного в сентябре, за прошедшее время Зеленский потерял 11 процентных пунктов – тогда ему доверяли 50% украинцев.
На втором месте рейтинга – лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, которой доверяют 26% опрошенных, а 72% – нет.
Пятому президенту Украины и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют 25% украинцев, не доверяют – 73%. Сопредседателю парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко – 24% и 57% соответственно, при этом 16% опрошенных не знают его.
Опрос проводился с 21-го по 23 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.
Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.