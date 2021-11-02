Зеленский возглавляет рейтинг доверия украинцев. При этом ему не доверяют 59% граждан – опрос

Главе государства доверяют 39% опрошенных. При этом 59% респондентов сказали, что не доверяют ему.

Согласно результатам опроса "Рейтинга", проведенного в сентябре, за прошедшее время Зеленский потерял 11 процентных пунктов – тогда ему доверяли 50% украинцев.

На втором месте рейтинга – лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, которой доверяют 26% опрошенных, а 72% – нет.

Пятому президенту Украины и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют 25% украинцев, не доверяют – 73%. Сопредседателю парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко – 24% и 57% соответственно, при этом 16% опрошенных не знают его.

Опрос проводился с 21-го по 23 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.