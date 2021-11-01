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Зеленский объявил о планах Украины достичь климатической нейтральности до 2060 года

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Зеленский: Наши цели до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 65% и не позднее 2060-го достичь климатической нейтральности
Зеленский: Наши цели – до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 65% и не позднее 2060-го достичь климатической нейтральности
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября, выступая на конференции ООН по изменению климата / Climate Change Conference of the Parties (COP26) в Великобритании, заявил о намерениях страны сократить количество выбросов парниковых газов. Его выступление транслировал в Facebook Офис президента.

"Украина ратифицировала Парижское соглашение одной из первых в Европе. По объему сокращения выбросов она занимает четвертое место среди 45 сторон рамочной конвенции ООН. Наши цели – до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 65% и не позднее 2060-го достичь климатической нейтральности", – сказал президент. 

Он отметил, что Украина поддерживает ряд инициатив конференции, в частности декларацию о лесо- и землепользовании. 

"Для нас важным является доступ к надежному и долгосрочному климатическому финансированию, особенно в рамках Зеленого климатического фонда", – добавил Зеленский. 

Контекст:

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран. 

26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Он открылся 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.

Зеленский прибыл в Великобританию с женой Еленой 31 октября. Сегодня он принял участие в церемонии открытии саммита, сообщили в ОП. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, ООН, Великобритания, климат, Владимир Зеленский, саммит, Киотский протокол, конференция, Парижское соглашение
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