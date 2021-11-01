Зеленский объявил о планах Украины достичь климатической нейтральности до 2060 года

"Украина ратифицировала Парижское соглашение одной из первых в Европе. По объему сокращения выбросов она занимает четвертое место среди 45 сторон рамочной конвенции ООН. Наши цели – до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 65% и не позднее 2060-го достичь климатической нейтральности", – сказал президент.
Он отметил, что Украина поддерживает ряд инициатив конференции, в частности декларацию о лесо- и землепользовании.
"Для нас важным является доступ к надежному и долгосрочному климатическому финансированию, особенно в рамках Зеленого климатического фонда", – добавил Зеленский.
Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран.
26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Он открылся 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.
Зеленский прибыл в Великобританию с женой Еленой 31 октября. Сегодня он принял участие в церемонии открытии саммита, сообщили в ОП.