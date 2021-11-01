Зеленский объявил о планах Украины достичь климатической нейтральности до 2060 года

Зеленский: Наши цели – до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 65% и не позднее 2060-го достичь климатической нейтральности Фото: president.gov.ua

"Украина ратифицировала Парижское соглашение одной из первых в Европе. По объему сокращения выбросов она занимает четвертое место среди 45 сторон рамочной конвенции ООН. Наши цели – до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 65% и не позднее 2060-го достичь климатической нейтральности", – сказал президент.

Он отметил, что Украина поддерживает ряд инициатив конференции, в частности декларацию о лесо- и землепользовании.

"Для нас важным является доступ к надежному и долгосрочному климатическому финансированию, особенно в рамках Зеленого климатического фонда", – добавил Зеленский.