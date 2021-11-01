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"Покидаю Рим с несбывшимися надеждами". Генсек ООН Гутерриш остался недоволен саммитом G20

Гутерриш надеется на климатический саммит в Глазго
Гутерриш надеется на климатический саммит в Глазго
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил разочарование встречей стран Большой двадцатки. Сообщение об этом он опубликовал в Twitter 31 октября.

"Хотя я и приветствую возвращение G20 к решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами – но, по крайней мере, они не похоронены", – написал генсек.

Гутерриш отметил, что впереди конференция по климату в Глазго. Он напомнил о глобальной цели, которая стоит перед странами – сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 °C.

Контекст:

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Саммит "Большой двадцатки" в 2021 году прошел 30–31 октября в Риме. Лидеры стран поддержали введение налога для транснациональных корпораций. Президент США Джо Байден назвал это решение "дипломатией, меняющей нашу глобальную экономику и обеспечивающей благополучие наших людей".

Участники встречи G20 также достигли соглашения о принятии всех возможных мер для ограничения роста глобального потепления на уровне на 1,5 °С выше доиндустриального уровня, говорится в финальной декларации по итогам саммита. Однако участники саммита признали, что достижение этой цели потребует значительных и эффективных мер и обязательств всего мирового сообщества.

Страны G20 обязались также активизировать деятельность, чтобы остановить и обратить вспять утрату биоразнообразия к 2030 году.

Теги: ООН, климат, G20, Глазго, саммит, глобальное потепление, Антониу Гутерриш, саммит G20
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