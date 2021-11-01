"Покидаю Рим с несбывшимися надеждами". Генсек ООН Гутерриш остался недоволен саммитом G20

"Хотя я и приветствую возвращение G20 к решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами – но, по крайней мере, они не похоронены", – написал генсек.

Гутерриш отметил, что впереди конференция по климату в Глазго. Он напомнил о глобальной цели, которая стоит перед странами – сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 °C.

While I welcome the #G20's recommitment to global solutions, I leave Rome with my hopes unfulfilled — but at least they are not buried. Onwards to #COP26 in Glasgow to keep the goal of 1.5 degrees alive and to implement promises on finance and adaptation for people & planet. pic.twitter.com/c1nhIDbA8m — António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2021