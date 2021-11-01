"Покидаю Рим с несбывшимися надеждами". Генсек ООН Гутерриш остался недоволен саммитом G20

"Хотя я и приветствую возвращение G20 к решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами – но, по крайней мере, они не похоронены", – написал генсек.
Гутерриш отметил, что впереди конференция по климату в Глазго. Он напомнил о глобальной цели, которая стоит перед странами – сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 °C.
While I welcome the #G20's recommitment to global solutions, I leave Rome with my hopes unfulfilled — but at least they are not buried. Onwards to #COP26 in Glasgow to keep the goal of 1.5 degrees alive and to implement promises on finance and adaptation for people & planet. pic.twitter.com/c1nhIDbA8m— António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2021
В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.
Саммит "Большой двадцатки" в 2021 году прошел 30–31 октября в Риме. Лидеры стран поддержали введение налога для транснациональных корпораций. Президент США Джо Байден назвал это решение "дипломатией, меняющей нашу глобальную экономику и обеспечивающей благополучие наших людей".
Участники встречи G20 также достигли соглашения о принятии всех возможных мер для ограничения роста глобального потепления на уровне на 1,5 °С выше доиндустриального уровня, говорится в финальной декларации по итогам саммита. Однако участники саммита признали, что достижение этой цели потребует значительных и эффективных мер и обязательств всего мирового сообщества.
Страны G20 обязались также активизировать деятельность, чтобы остановить и обратить вспять утрату биоразнообразия к 2030 году.