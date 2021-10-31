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Джонсон и Трюдо на саммите G20 опоздали на фотосессию и рассмешили мировых лидеров. Видео

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Борис Джонсон (на фото он справа) поднимался на ступеньку для фотосессии под шутливые укоры лидеров G20
Борис Джонсон (на фото он справа) поднимался на ступеньку для фотосессии под шутливые укоры лидеров G20
Фото: ЕРА

Премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо 30 октября опоздали на традиционную фотосессию саммита лидеров "Большой двадцатки", сообщает Yahoo! News.

Когда два премьер-министра появились в зале, где остальные лидеры G20 собрались для "семейного" фото, в помещении послышался смех – Джонсон и Трюдо получили шутливые укоры. 

Видео момента опубликовала британская газета Metro. На этих кадрах, в частности, видны улыбающиеся президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Контекст:

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Саммит "Большой двадцатки" в 2021 году проходит 30–31 октября в Риме. 

видео

Видео: metro.co.uk
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Борис Джонсон, Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон, саммит G20
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