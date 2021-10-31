Джонсон и Трюдо на саммите G20 опоздали на фотосессию и рассмешили мировых лидеров. Видео

Борис Джонсон (на фото он справа) поднимался на ступеньку для фотосессии под шутливые укоры лидеров G20 Фото: ЕРА

Когда два премьер-министра появились в зале, где остальные лидеры G20 собрались для "семейного" фото, в помещении послышался смех – Джонсон и Трюдо получили шутливые укоры.

Видео момента опубликовала британская газета Metro. На этих кадрах, в частности, видны улыбающиеся президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.