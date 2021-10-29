На саммите G20 в центре внимания будут США и Европа – Белый дом

Он сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден уже вылетел в Европу, у него на 29 октября запланированы встречи с папой римским Франциском и премьер-министром Италии Марио Драги.

"Ни Китай, ни Россия не будут представлены на уровне лидеров во многом из-за пандемии COVID-19", – сказал Салливан.

По его словам, США и Европа будут формировать повестку дня относительно важных международных вопросов.

В МИД России 28 октября сообщили, что президент РФ Владимир Путин выступит на саммите в режиме видеоконференции. Страну на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.