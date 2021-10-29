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На саммите G20 в центре внимания будут США и Европа – Белый дом

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Саммит "Большой двадцатки" состоится 30 31 октября в Риме
Саммит "Большой двадцатки" состоится 30–31 октября в Риме
Фото: G20 Italy / Facebook

США и Европа будут в центре внимания во время работы саммита лидеров "Большой двадцатки" (G20), который состоится в Италии. Об этом 26 октября заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, отмечает пресс-служба Белого дома.

Он сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден уже вылетел в Европу, у него на 29 октября запланированы встречи с папой римским Франциском и премьер-министром Италии Марио Драги.

"Ни Китай, ни Россия не будут представлены на уровне лидеров во многом из-за пандемии COVID-19", – сказал Салливан.

По его словам, США и Европа будут формировать повестку дня относительно важных международных вопросов.

В МИД России 28 октября сообщили, что президент РФ Владимир Путин выступит на саммите в режиме видеоконференции. Страну на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Контекст:

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Саммит "Большой двадцатки" в 2021 году состоится 30–31 октября в Риме.

Теги: США, Джо Байден, Большая двадцатка, Европа, саммит G20, Джейк Салливан
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