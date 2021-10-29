На саммите G20 в центре внимания будут США и Европа – Белый дом

Он сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден уже вылетел в Европу, у него на 29 октября запланированы встречи с папой римским Франциском и премьер-министром Италии Марио Драги.
"Ни Китай, ни Россия не будут представлены на уровне лидеров во многом из-за пандемии COVID-19", – сказал Салливан.
По его словам, США и Европа будут формировать повестку дня относительно важных международных вопросов.
В МИД России 28 октября сообщили, что президент РФ Владимир Путин выступит на саммите в режиме видеоконференции. Страну на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.
Саммит "Большой двадцатки" в 2021 году состоится 30–31 октября в Риме.