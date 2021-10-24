Папа римский заявил, что саммит G20 должен признать неравенство стран в доступе к медицине

Франциск высказал пожелание, чтобы саммит уделил внимание уменьшению напряжения в мире Фото: EPA

По словам понтифика, это должно быть сделано на саммите G20, который пройдет в этом году в Риме.

Папа Франциск высказал пожелание, чтобы саммит уделил внимание уменьшению напряжения на глобальном уровне перед лицом эскалации насилия.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Саммит "Большой двадцатки" в 2021 году состоится 30–31 октября.