Страны G20 решили не признавать режим талибов в Афганистане

Представители G20 решили не признавать режим группировки "Талибан", захватившей власть в Афганистане, заявила по итогам встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Reuters.
"Мы сегодня все указали, что, по нашим оценкам, правительство "Талибана" не является инклюзивным, а потому признание этого движения не стоит на повестке дня", – сказала Меркель.
По ее словам, ФРГ выделит Афганистану помощь в размере €600 млн.
Премьер-министр Италии Марио Драги призвал страны "Большой двадцатки" вместе оказывать помощь Афганистану, об этом сообщили в Twitter политика.
"Несмотря на многие разделяющие нас различия, мы не должны мириться с этой катастрофой. Мы должны действовать", – сказал Драги.
#G20 #Afghanistan, Draghi: Invito tutti a lavorare insieme per non abbandonare l'Afghanistan. Nonostante le molte differenze che ci separano, non dobbiamo accettare questa catastrofe. Dobbiamo agirehttps://t.co/2fYDyyqu9b pic.twitter.com/2tZ28iiwoa— Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) October 12, 2021
Лидеры G20 потребовали от талибов предоставить ООН доступ в страну для оказания гуманитарной помощи.
В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.
В начале 2021 года президент США Джо Байден объявил о завершении вывода войск из Афганистана. Вывод международных сил привел к наступлению талибов и ухудшению ситуации с безопасностью в Афганистане.
К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. 6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.
7 сентября "Талибан" представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.
После прихода к власти талибы запретили женщинам заниматься спортом и возглавлять министерства. Также им не разрешается учиться вместе с мужчинами.
Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".