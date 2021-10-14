Страны G20 решили не признавать режим талибов в Афганистане

Меркель сообщила, что ФРГ выделит Афганистану помощь в размере €600 млн Фото: EPA

Представители G20 решили не признавать режим группировки "Талибан", захватившей власть в Афганистане, заявила по итогам встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Reuters.

"Мы сегодня все указали, что, по нашим оценкам, правительство "Талибана" не является инклюзивным, а потому признание этого движения не стоит на повестке дня", – сказала Меркель.

По ее словам, ФРГ выделит Афганистану помощь в размере €600 млн.

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал страны "Большой двадцатки" вместе оказывать помощь Афганистану, об этом сообщили в Twitter политика.

"Несмотря на многие разделяющие нас различия, мы не должны мириться с этой катастрофой. Мы должны действовать", – сказал Драги.

#G20 #Afghanistan, Draghi: Invito tutti a lavorare insieme per non abbandonare l'Afghanistan. Nonostante le molte differenze che ci separano, non dobbiamo accettare questa catastrofe. Dobbiamo agirehttps://t.co/2fYDyyqu9b pic.twitter.com/2tZ28iiwoa — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) October 12, 2021

Лидеры G20 потребовали от талибов предоставить ООН доступ в страну для оказания гуманитарной помощи.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.