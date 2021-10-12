Талибы заявили, что им нужно больше времени на реформу образования для девочек

Спустя почти два месяца после захвата власти в Афганистане новая администрация "Талибана" настаивает на налаживании отношений с другими странами, чтобы помочь предотвратить экономический кризис.

Однако талибы до сих пор отказываются снять введенный в сентябре запрет на обучение девочек в средней школе – там учатся подростки от 13 до 18 лет. При этом сохранение прав женщин было одним из главных требований международного сообщества.

Муттаки, комментируя эту ситуацию, сказал, что правительство Афганистана действует осторожно, но находится у власти всего несколько недель, и "нельзя ожидать, что оно завершит реформы, которые международное сообщество не смогло осуществить за 20 лет".