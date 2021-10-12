Талибы заявили, что им нужно больше времени на реформу образования для девочек

Спустя почти два месяца после захвата власти в Афганистане новая администрация "Талибана" настаивает на налаживании отношений с другими странами, чтобы помочь предотвратить экономический кризис.
Однако талибы до сих пор отказываются снять введенный в сентябре запрет на обучение девочек в средней школе – там учатся подростки от 13 до 18 лет. При этом сохранение прав женщин было одним из главных требований международного сообщества.
Муттаки, комментируя эту ситуацию, сказал, что правительство Афганистана действует осторожно, но находится у власти всего несколько недель, и "нельзя ожидать, что оно завершит реформы, которые международное сообщество не смогло осуществить за 20 лет".
"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна".
Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.
После того как в 2001 году талибов отстранили от власти, Афганистан достиг прогресса в повышении уровня грамотности населения, особенно среди девочек и женщин. В начальных школах число учениц увеличилось почти с нуля до 2,5 млн, а уровень грамотности среди женщин почти удвоился за десятилетие, сообщила ВВС.
В этом году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортом и возглавлять министерства. Также им не разрешается учиться вместе с мужчинами.
Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".