ГОРДОН
 
 
МИР

Талибы заявили, что им нужно больше времени на реформу образования для девочек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Талибы в сентябре ввели запрет на обучение девочек в средней школе
Талибы в сентябре ввели запрет на обучение девочек в средней школе
Фото: EPA

Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что на проведение реформы образования для девочек нужно больше времени. Об этом сообщает Reuters.

Спустя почти два месяца после захвата власти в Афганистане новая администрация "Талибана" настаивает на налаживании отношений с другими странами, чтобы помочь предотвратить экономический кризис.

Однако талибы до сих пор отказываются снять введенный в сентябре запрет на обучение девочек в средней школе – там учатся подростки от 13 до 18 лет. При этом сохранение прав женщин было одним из главных требований международного сообщества.

Муттаки, комментируя эту ситуацию, сказал, что правительство Афганистана действует осторожно, но находится у власти всего несколько недель, и "нельзя ожидать, что оно завершит реформы, которые международное сообщество не смогло осуществить за 20 лет".

Контекст:

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна".

Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

После того как в 2001 году талибов отстранили от власти, Афганистан достиг прогресса в повышении уровня грамотности населения, особенно среди девочек и женщин. В начальных школах число учениц увеличилось почти с нуля до 2,5 млн, а уровень грамотности среди женщин почти удвоился за десятилетие, сообщила ВВС.

В этом году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортом и возглавлять министерства. Также им не разрешается учиться вместе с мужчинами.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".

Теги: образование, Афганистан, Талибан, талибы, дети, женщины, девочка, приход талибов к власти в Афганистане 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Идеал", "Самая красивая". Мейхер устроила в Киеве фотосет в соблазнительном образе
"Идеал", "Самая красивая". Мейхер устроила в Киеве фотосет в соблазнительном образе
  "Я уже не выносила стычки". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, кто вынудил ее покинуть коллектив
  "Я уже не выносила стычки". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, кто вынудил ее покинуть коллектив
  Новый спикер Верховной Рады Стефанчук рассказал, сколько платит за учебу дочери за границей
  Новый спикер Верховной Рады Стефанчук рассказал, сколько платит за учебу дочери за границей
  Dantes: Не понимаю, как существовать без Нади. Странно, если ее не будет рядом
  Dantes: Не понимаю, как существовать без Нади. Странно, если ее не будет рядом
"Езда на лошади возбуждает", "Пошлость". Волочкова показала себя в роли наездницы
"Езда на лошади возбуждает", "Пошлость". Волочкова показала себя в роли наездницы
  Джамала рассказала, что изменилось в ее жизни после скандального расставания с продюсером
  Джамала рассказала, что изменилось в ее жизни после скандального расставания с продюсером
"Они, как солнышки на тарелке". Как приготовить осеннее блюдо тыквенные оладьи
"Они, как солнышки на тарелке". Как приготовить осеннее блюдо – тыквенные оладьи
"Какой же он жеребец". Энистон засветила голые бедра в компании ласкового питомца
"Какой же он жеребец". Энистон засветила голые бедра в компании ласкового питомца
"Володя настоящий мужчина". Дочь Сумской снялась с мужем из РФ
"Володя – настоящий мужчина". Дочь Сумской снялась с мужем из РФ
"Помочь ему не могу". Игорь Крутой прокомментировал состояние Александра Серова
"Помочь ему не могу". Игорь Крутой прокомментировал состояние Александра Серова
  "Я никогда никого не уводила". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, из-за чего Джанабаева ревновала ее к Валерию Меладзе
  "Я никогда никого не уводила". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, из-за чего Джанабаева ревновала ее к Валерию Меладзе
"Это труд сохранить лицо и фигуру, как у 30-летних". 52-летняя Лопес покрутилась перед камерой
"Это труд – сохранить лицо и фигуру, как у 30-летних". 52-летняя Лопес покрутилась перед камерой
"Какой милашный", "Потрясающие фото". Жена Павлика показала, как выглядел их новорожденный сын
"Какой милашный", "Потрясающие фото". Жена Павлика показала, как выглядел их новорожденный сын
"С каждой фотосессией жопа все больше", "Ни хрена себе отъела!" Michelle Andrade показала ягодицы и грудь
"С каждой фотосессией жопа все больше", "Ни хрена себе отъела!" Michelle Andrade показала ягодицы и грудь
"Настя беременна?" Каменских засветила живот на отдыхе с Потапом
"Настя беременна?" Каменских засветила живот на отдыхе с Потапом
"Еле идет. Все у нее болит там". Эллерт показал пятую точку своей экс-возлюбленной Мишиной
"Еле идет. Все у нее болит там". Эллерт показал пятую точку своей экс-возлюбленной Мишиной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских
"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
"Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара
"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
"Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS