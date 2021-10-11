Госдеп США назвал переговоры с "Талибаном" откровенными и профессиональными

Американцы сосредоточили внимание на проблемах безопасности и терроризма, безопасном перемещении для граждан США и других стран, а также на правах человека, включая участие женщин и девочек во всех сферах жизни афганского общества.

"Обе стороны также обсудили предоставление Соединенными Штатами масштабной гуманитарной помощи афганскому народу. Обсуждения были откровенными и профессиональными. Делегация США вновь подтвердила, что о "Талибане" будут судить по его действиям, а не только по его словам", – заявил Прайс.

Представители США 9 октября в Катаре провели с талибами первые переговоры после вывода американских войск из Афганистана. Один из представителей Госдепартамента заявил Al Jazeera, что на переговорах не будут обсуждать признание власти талибов в Афганистане.