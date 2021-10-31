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Лидеры G20 поддержали введение налога для транснациональных компаний. Байден заявил об изменении глобальной экономики

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Лидеры "Большой двадцатки" утвердили сделку, согласно которой прибыль крупных мировых компаний будет облагаться налогом в 15%
Лидеры "Большой двадцатки" утвердили сделку, согласно которой прибыль крупных мировых компаний будет облагаться налогом в 15%
Фото: ЕРА

Лидеры стран "Большой двадцатки" 30 октября на саммите в Риме поддержали введение налога для транснациональных компаний, сообщает ВВС.

Соглашение, утвержденное лидерами G20, предусматривает, что прибыль крупных мировых компаний будет облагаться налогом в 15%. 

По информации Reuters, документ официально примут 31 октября, новые правила вступят в силу в 2023 году. 

Министры финансов "Большой семерки" достигли согласия по этому налогу 5 июня. Цель сделки – создание равных условий для глобальных компаний, говорил министр финансов Великобритании Риши Сунак. Он называл соглашение историческим. 

Сделка стала результатом обеспокоенности, что транснациональные компании переводят свои прибыли через офшоры, объясняет ВВС. 

Договоренность по налогам приветствовал в Twitter президент США Джо Байден. 

"На саммите G20 лидеры, представляющие 80% мирового ВВП: как союзники, так и конкуренты, – четко заявили о своей поддержке сильного глобального минимального налога. Это больше, чем просто налоговая сделка, – это дипломатия, меняющая нашу глобальную экономику и обеспечивающая благополучие наших людей", – написал он. 

Контекст:

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Саммит "Большой двадцатки" в 2021 году проходит 30–31 октября в Риме.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: налоги, Джо Байден, Большая двадцатка, саммит, офшор, саммит G20, сделка, соглашение
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