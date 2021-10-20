77% украинцев считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица государства и политики владели офшорными счетами за рубежом – опрос

В то же время 15,6% опрошенных не видят в этом ничего плохого.

Еще 7,3% респондентов затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, 47,9% украинцев слышали о расследовании Pandora Papers, а 13,8% заявили, что хорошо о нем проинформированы.

37,4% граждан сказали, что впервые слышат о Pandora Papers.

Опрос проводился 15–18 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. Всего опрошено 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.