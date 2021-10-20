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ПОЛИТИКА

77% украинцев считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица государства и политики владели офшорными счетами за рубежом – опрос

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Почти 62% украинцев знают о расследовании Pandora Papers
Почти 62% украинцев знают о расследовании Pandora Papers
Фото: depositphotos.com

77,1% украинцев считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики владели офшорными счетами за рубежом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 19 октября.

В то же время 15,6% опрошенных не видят в этом ничего плохого.

Еще 7,3% респондентов затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, 47,9% украинцев слышали о расследовании Pandora Papers, а 13,8% заявили, что хорошо о нем проинформированы.

37,4% граждан сказали, что впервые слышат о Pandora Papers.

Опрос проводился 15–18 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. Всего опрошено 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году кварталовцы зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и сценариста и режиссера продуктов студии "Квартал 95" Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее собственником был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" – документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

Как пояснил "Слідству.Інфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального – Зеленского и его партнеров.

Документы позволили установить, что у компаний кварталовцев в собственности три квартиры в центре столицы Великобритании, в том числе в доме под названием Chalfont Court. Вход в него расположен напротив дома 221В на улице Бейкер-стрит, где жил вымышленный детектив Шерлок Холмс. Цена этой квартиры на момент покупки в 2018 году составляла около $3 млн, писало "Слідство.Інфо".

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).

Теги: Украина, соцопрос, политика, украинцы, КМИС, офшор, Pandora Papers
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