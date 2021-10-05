Украина – лидер по количеству политиков, фигурирующих в офшорном расследовании Pandora Papers

Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).

Также в лидерах Нигерия (10), Бразилия, Ангола, Великобритания (по девять). Меньше всего в Pandora Papers оказалось политиков Чили, Бельгии, Румынии, Туркменистана, Китая, Азербайджана, Республики Конго, Южной Африки, Кении, Индонезии (по два), Германии, Нидерландов, Албании, Мавритании, Черногории, Ирака, Норвегии, Литвы, Таджикистана, Швейцарии (по одному).

При этом политики многих стран, таких как США, Швеция, Австралия, Канада и других, вообще не фигурируют в расследовании.

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