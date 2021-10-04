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НАПК учтет информацию Pandora Papers при проверке декларации Зеленского

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Декларацию Зеленского проверяют не из-за опубликованной журналистами информации, а согласно порядку очередности
Декларацию Зеленского проверяют не из-за опубликованной журналистами информации, а согласно порядку очередности
Фото: president.gov.ua

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет декларацию президента Украины Владимира Зеленского на фоне офшорного скандала, возникшего после публикации расследования Pandora Papers. Об этом "Радио НВ" рассказал председатель НАПК Александр Новиков.

Он пояснил, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не из-за опубликованной журналистами информации, а согласно порядку очередности – проверка декларации президента была начата первой в стране, еще в апреле, ее результаты будут опубликованы до 18 октября

"Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена", – отметил Новиков. 

Он уточнил, что первый помощник президента на общественных началах Сергей Шефир не должен подавать декларацию, следовательно, НАПК не может ее проверить. В то же время декларацию председателя СБУ Ивана Баканова, чье имя также фигурирует в расследовании, НАПК проверяет. 

Председатель Нацагентства пояснил, что невнесение в декларацию средств на счетах офшорных компаний не является нарушением. Привлечь к ответственности можно только за неупоминание самих компаний, если они принадлежат чиновникам.

"Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали они или не существовали – это предмет полной проверки. Действия в 2012 году в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК", – добавил Новиков.

Он отметил также, что пока обращений о необходимости проверки фактов, изложенных в фильме-расследовании, в агентство не поступало.

Контекст:

3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. 

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что большая часть информации из расследования известна следователям, ведущим дело "ПриватБанка", и изучается.

Обнародование расследования "Слідства.Інфо" сопровождалось скандалом. Днем 3 октября главред проекта Анна Бабинец сообщила о срыве премьерного показа фильма-расследования "Офшор 95". По словам Бабинец, за несколько часов до премьеры директор Малой оперы, где планировали показать фильм, Алексей Прасол позвонил ей и сказал, что показа не будет.

Однако вечером того же дня журналисты проекта сообщили, что руководство столичной Малой оперы передумало и разрешило показ.

Теги: декларация, Владимир Зеленский, документы, НАПК, офшор, Иван Баканов, Сергей Шефир, Александр Новиков (НАПК), Pandora Papers
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