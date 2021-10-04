НАПК учтет информацию Pandora Papers при проверке декларации Зеленского

Он пояснил, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не из-за опубликованной журналистами информации, а согласно порядку очередности – проверка декларации президента была начата первой в стране, еще в апреле, ее результаты будут опубликованы до 18 октября

"Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена", – отметил Новиков.

Он уточнил, что первый помощник президента на общественных началах Сергей Шефир не должен подавать декларацию, следовательно, НАПК не может ее проверить. В то же время декларацию председателя СБУ Ивана Баканова, чье имя также фигурирует в расследовании, НАПК проверяет.

Председатель Нацагентства пояснил, что невнесение в декларацию средств на счетах офшорных компаний не является нарушением. Привлечь к ответственности можно только за неупоминание самих компаний, если они принадлежат чиновникам.

"Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали они или не существовали – это предмет полной проверки. Действия в 2012 году в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК", – добавил Новиков.

Он отметил также, что пока обращений о необходимости проверки фактов, изложенных в фильме-расследовании, в агентство не поступало.